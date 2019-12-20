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«Средневековье в головах неистребимо»: Толкалина вступилась за «смелые» фото Бондарчук

Сама Светлана не может представить, что Шэрон Стоун, Николь Кидман или Анджелину Джоли могли подвергнуть «троллингу» из-за возраста.

«Средневековье в головах неистребимо»: Толкалина вступилась за «смелые» фото Бондарчук
Светлана Бондарчук (Фото: Glloballookpress.com)

Экс-супруга Федора Бондарчука призналась, что она внимательно прочитала все комментарии и отзывы со стороны верных почитателей в Instagram. Ранее Светлана опубликовала на личной страничке два свежих снимка, на одном она предстала в черном боди, продемонстрировав длину ног, на втором модель позировала в черном пальто, которое она накинула поверх голого тела.

По словам знаменитости, в итоге она столкнулась как с позитивной, так и с негативной реакцией поклонников. Пока одни восхваляли смелость и красоту Светланы, другие утверждали, что, будучи бабушкой (у экс-супруги режиссера Федора Бондарчука подрастают внучки Маргарита и Вера. — Прим. ред.), она должна отказаться от подобных «смелых» снимков.

«Начнем с возраста: я не представляю, что Николь Кидман, Шэрон Стоун или Анджелина Джоли подвергаются «троллингу» в современном мире из-за своего возраста», — отметила модель.

Кроме того, Светлана заявила, что никогда не посмела бы выложить на своей страничке что-то пошлое. Бывшую супругу Федора Бондарчука поддержала Любовь Толкалина, актриса оправдала «смелые» снимки знаменитости, уточнив, что Светлана достойна всевозможных похвал.

«Светочка, счастье наше! Русское средневековье неистребимо в головах… Мы тебя любим. Свет и радость!» — заверила экс-супруга режиссера Егора Кончаловского.

С позицией актрисы солидарна и возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова.

«На твои бесконечные ноги можно смотреть бесконечно», — добавила Алсу.

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«Средневековье в головах неистребимо»: Толкалина вступилась за «смелые» фото Бондарчук
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