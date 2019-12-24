ЗВЕЗДЫ

В Сети обсуждают беременность жены 59-летнего Меньшикова

36-летняя Анастасия Чернова, якобы, находится на первых сроках.

В Сети обсуждают беременность жены 59-летнего Меньшикова
Олег Меньшиков. Фото Global look press.

На просторах интернет-пространства обсуждается горячая тема – пользователи утверждают, что 36-летняя жена Олега Меньшикова Анастасия Чернова может быть беременной.

В частности, эту версию озвучил Telegram-канал «НеМалахов». По его данным, девушка в последнее время появляется на публике исключительно в свободных нарядах. И все для того, чтобы скрыть первые месяцы срока.

Меньшиков. Фото
Фото https://www.instagram.com/olegmenshikov.ru/

Отметим, что доля правды в этих словах есть. В частности, 23 декабря на закрытую премьеру кинофильма Федора Бондарчука «Вторжение» в кинотеатр «Каро-Октябрь» Анастасия пришла в свободном платье. Видео с показа актер разместил в stories своего Instagram, на нем хорошо можно изучить фигуру супруги Меньшикова. А вот в ленте 59-летний артист решил поставить портретное фото, возможно, чтобы не приковывать к животу жены лишнего внимания.

Напомним, пара поженилась 14 лет назад. И, если слухи подтвердятся, ребенок будет первым для обоих супругов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия МеньшиковаОлег МеньшиковОлег Меньшиков: последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети обсуждают беременность жены 59-летнего Меньшикова
Интересно?
Поделись с друзьями: