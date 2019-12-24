В Сети обсуждают беременность жены 59-летнего Меньшикова

На просторах интернет-пространства обсуждается горячая тема – пользователи утверждают, что 36-летняя жена Олега Меньшикова Анастасия Чернова может быть беременной.

больше по теме Постройневшую жену Олега Меньшикова без макияжа приняли за его дочь Поклонники не узнали девушку на снимке.

В частности, эту версию озвучил Telegram-канал «НеМалахов». По его данным, девушка в последнее время появляется на публике исключительно в свободных нарядах. И все для того, чтобы скрыть первые месяцы срока.

Отметим, что доля правды в этих словах есть. В частности, 23 декабря на закрытую премьеру кинофильма Федора Бондарчука «Вторжение» в кинотеатр «Каро-Октябрь» Анастасия пришла в свободном платье. Видео с показа актер разместил в stories своего Instagram, на нем хорошо можно изучить фигуру супруги Меньшикова. А вот в ленте 59-летний артист решил поставить портретное фото, возможно, чтобы не приковывать к животу жены лишнего внимания.

Напомним, пара поженилась 14 лет назад. И, если слухи подтвердятся, ребенок будет первым для обоих супругов.