«Счастливая хулиганка»: 51-летняя Бондарчук надела пальто на голое тело

17 декабря Светлана Бондарчук отмечает свой 51-й день рождения. В честь праздника именинница решила поделиться с верными почитателями свежим кадром из недавней фотосессии. Возлюбленная галериста Сергея Табунова отказалась от нижнего белья ради модного снимка. Мама актера Сергея Бондарчука накинула лаконичное монохромное пальто на голое тело, продемонстрировав идеальную фигуру, которой могли бы позавидовать и юные манекенщицы. Напомним, что помимо взрослых детей у Светланы есть и внуки. Невестка знаменитости — Тата Мамиашвили — подарила экс-супруге Федора Бондарчука двух наследниц. В семье подрастают — семилетняя Маргарита и пятилетняя Вера.

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«А у меня сегодня день рождения и, кажется, я самая счастливая хулиганка», — заверила Бондарчук.

«Светлана — свети!! Восторг и радость сердцу», — обратилась к имениннице экс-возлюбленная Егора Кончаловского — актриса Любовь Толкалина. «Светик!! С твоим Новым годом! И да, ты хулиганка», — отметила Алика Смехова, по достоинству оценив смелую фотосессию бывшей супруги Федора Бондарчука.

Ранее стало известно о расставании Таты Мамиашвили и Сергея Бондарчука. Блогер Елена Миро поддержала экс-возлюбленную актера, подметив, что невестка Светланы не стала обсуждать с прессой подробности взаимоотношений с отцом своих дочерей и возможную причину, побудившую их подать заявление на расторжение брака.