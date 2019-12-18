Звездный стиль

Мечта мужчин: Лорак в латексном костюме появилась на новогодних съемках

Певица выбрала смелый образ для записи, которую зрители увидят в новогоднюю ночь.

Мечта мужчин: Лорак в латексном костюме появилась на новогодних съемках
Ани Лорак. фото: globallookpress.com/

Ани Лорак в начале года развелась со своим турецким мужем Муратом Налчаджиоглу. Она больше не смогла закрывать глаза на измены. Певица окуналась с головой в работу. Вскоре поклонники заметили, что девушка постройнела и похорошела. Уже летом артистка стала встречаться с молодым продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом. 41-летняя звезда не перестает удивлять поклонников смелыми образами.

Недавно для съемок в клипе на песню «Мы нарушаем» Лорак предстала в топе и шортах, частично оголив бюст. После этого казалось, что уже более откровенного образа сложно придумать. Но певица накануне облачилась в латексный костюм, подчеркнувший ее постройневшую фигуру. Поверх она накинула шубу бирюзового цвета. Распущенные волосы и нюдовый макияж завершили пикантный образ.

В таком виде Каролину (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) увидят зрители в новогоднюю ночь, так как в латексе она снялась для новогодней программы. Съемки проходили на улице, но так как в Москве нет снега, пришлось делать искусственный. Зато артистке не пришлось мерзнуть. В столице даже в декабре часто стоит плюсовая погода, к тому же, ее согревали зажигательные танцы.

Поклонники были поражены. Одни восхитились формами знаменитости, другие были ошарашены ее выбором наряда для появления на телевидении. «Красавица! Без слов!», «Шубка шикарная и цвет огонь!», «Теперь жду новый год ещё больше, шикарная», «Опять мёрзнете ради того, чтобы мы в новогоднюю ночь увидели красоту», «Каждый раз вы в таких прекрасных, модных нарядах. Всегда были, есть и будете в тренде. Супер, супер и ещё раз супер», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что звезды в декабре, уже по традиции, едва успевают сниматься в передачах, праздничных концертах и новогодних сказках. В этом году зрителей ждет «Голубой Огонек», новые выпуски «Угадай мелодии», восточная сказка-мюзикл «Тысяча и одна ночь», поэтому скучать будет некогда.

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Мечта мужчин: Лорак в латексном костюме появилась на новогодних съемках
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