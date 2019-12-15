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Тогда и сейчас: Ани Лорак показала свои выступления с разницей в 20 лет

На обоих видео она поет песню «Боже мой».

Тогда и сейчас: Ани Лорак показала свои выступления с разницей в 20 лет
Ани Лорак вспомнила концертную юность. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Ани Лорак выложила в Instagram коллаж из двух видео, разница между которыми — 20 лет. Первое было записано на конкурсе Big Apple Music 1996, который проходил в Нью-Йорке. Украинской артистке тогда было 18 лет, а она уже победила за океаном. Второй ролик — отрывок из ее современного шоу «Дива», который был снят в «Олимпийском».

На обоих видео звезда поет песню «Боже мой», которая, по словам певицы, идет с ней по жизни.

«Путь от маленькой девочки к «Диве», вместе с вашей поддержкой, аплодисментами и любовью! А самое главное – все только начинается! Спасибо за вашу любовь!» — восторженно подписала видео Каролина.

Напомним, сейчас ей 41 год. С самого детства (которое, кстати, не назовешь радужным) она мечтала стать певицей. Вначале школьные вокальные конкурсы, потом победа на фестивале «Первоцвет», участие в передаче «Утренняя звезда». В 1995-м у девушки вышел первый альбом, а потом был конкурс в Нью-Йорке, который сейчас она вспоминает, как свою первую крупную победу.

В конце 90-х на счету Ани Лорак были туры по США и Европе, звание самой молодой заслуженной артисткой Украины и сотрудничество с композитором Игорем Крутым.

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Ани ЛоракАрхивная записьархивное видеомузыкальный конкурсНью-Йоркраритетные записи
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Тогда и сейчас: Ани Лорак показала свои выступления с разницей в 20 лет
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