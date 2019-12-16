ЗВЕЗДЫ

Отношения дали трещину: экс-муж Ани Лорак расстался с молодой любовницей

42-летний Мурат Налчаджиоглу провел с моделью всего около года.

Отношения дали трещину: экс-муж Ани Лорак расстался с молодой любовницей
Ани Лорак. фото: globallookpress.com/

Ани Лорак является одной из самых успешных певиц в России. К тому же, она обладает притягательной внешностью. По этой причине многие поклонники были шокированы, когда в конце прошлого года появились слухи, что турецкий муж артистки ей изменяет. Она не реагировала на подобные новости, но вскоре развелась с бизнесменом. После расставания с ним артистка еще больше расцвела, похорошела и несколько месяцев назад начала строить отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

А вот бывший муж Лорак сразу после развода уже не скрывал своего романа с моделью Самией Ахметовой. Они стали делиться совместными фото и проводить время вместе. Однако на днях поклонники заметили неладное. Они обнаружили, что влюбленные удалили все совместные фото и отписались друг от друга в соцсетях. Это натолкнуло их на мысль, что 42-летний Налчаджиоглу расстался с молодой любовницей.

Слухи подтверждаются и последними публикациями Ахметовой, где она признается, что разочаровалась в любви и отношениях. Пока сам Мурат никак не стал комментировать произошедшее. В своем аккаунте он предпочитает делиться новостями о рабочих моментах, а не о личной жизни. Хотя изредка на его странице появляются фото и видео с дочкой.

Напомним, что бывшего мужа Лорак видели в компании модели еще в 2018 году. Они ужинали в ресторане. В это время певица была на гастролях. После развода Мурат стал жить вместе с любовницей, но похоже, что их отношения быстро дали трещину. А недавно он передумал судиться с артисткой из-за имущества. Мужчина забрал исковое заявление из суда, хотя ранее намеревался отсудить у бывшей супруги квартиру в Киеве, хотя в них Лорак жила еще до того, как переехала в Москву.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани Лоракзвездные романыМурат Налчаджиоглу
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отношения дали трещину: экс-муж Ани Лорак расстался с молодой любовницей
Интересно?
Поделись с друзьями: