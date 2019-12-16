Отношения дали трещину: экс-муж Ани Лорак расстался с молодой любовницей

Ани Лорак является одной из самых успешных певиц в России. К тому же, она обладает притягательной внешностью. По этой причине многие поклонники были шокированы, когда в конце прошлого года появились слухи, что турецкий муж артистки ей изменяет. Она не реагировала на подобные новости, но вскоре развелась с бизнесменом. После расставания с ним артистка еще больше расцвела, похорошела и несколько месяцев назад начала строить отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

А вот бывший муж Лорак сразу после развода уже не скрывал своего романа с моделью Самией Ахметовой. Они стали делиться совместными фото и проводить время вместе. Однако на днях поклонники заметили неладное. Они обнаружили, что влюбленные удалили все совместные фото и отписались друг от друга в соцсетях. Это натолкнуло их на мысль, что 42-летний Налчаджиоглу расстался с молодой любовницей.

Слухи подтверждаются и последними публикациями Ахметовой, где она признается, что разочаровалась в любви и отношениях. Пока сам Мурат никак не стал комментировать произошедшее. В своем аккаунте он предпочитает делиться новостями о рабочих моментах, а не о личной жизни. Хотя изредка на его странице появляются фото и видео с дочкой.

Напомним, что бывшего мужа Лорак видели в компании модели еще в 2018 году. Они ужинали в ресторане. В это время певица была на гастролях. После развода Мурат стал жить вместе с любовницей, но похоже, что их отношения быстро дали трещину. А недавно он передумал судиться с артисткой из-за имущества. Мужчина забрал исковое заявление из суда, хотя ранее намеревался отсудить у бывшей супруги квартиру в Киеве, хотя в них Лорак жила еще до того, как переехала в Москву.