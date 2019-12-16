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Никаких «огоньков»: Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних шоу

Примадонна не планирует появляться в эфире, хотя поклонники надеются, что звезда еще передумает.

Никаких «огоньков»: Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних шоу
Алла Пугачева отказалась выступать на "новогодних огоньках" ФОТО: Global Look Press

Стало известно, какую новогоднюю программу представит зрителям Первый канал. Радовать россиян будут десятки артистов, в списках числятся Светлана Лобода и Ани Лорак, Сергей Шнуров и Витас, Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Съемки новогоднего «Огонька» в самом разгаре, многочасовую программу смонтируют из десятков номеров, снятых разными режиссерами на улицах Москвы. Каждое видео — это мини-клип, в основе которого не только свежие новинки, но и лучшие советские шлягеры.

Сергей Шнуров презентует новую композицию, супруги Варум и Агутин выйдут на сцену вместе, чтобы исполнить песню «Авторское кино», а Валерия споет «Нет шанса». Зрители увидят Витаса, на этот раз он будет работать в паре Сергеем Полуниным — знаменитым танцором Королевского балета Британии, который имеет татуировку с изображением Владимира Путина.

А вот главная героиня всех новогодних огоньков страны Алла Пугачева не будет принимать участие в съемках.

«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — сказала «Комсомолке» директор певицы Елена Чупракова.

В прошлом году Примадонна тоже не участвовала в «огоньках», но на телеэкранах появилась — Первый канал повторил ее давний клип. Данный ход вполне объясним, каждое присутствие Аллы Борисовны неизменно приносит высокие рейтинги.

Несмотря на отсутствие Аллы Пугачевой, скучать зрителям не придется. Известно, что среди тех звезд, кто согласился участвовать в шоу: София Ротару, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Вера Брежнева, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, они выступят на фоне башен Москва-Сити, в парке «Зарядье», катке ВДНХ, на Ходынском поле, платформах МЦД, Воробьевых горах и так далее.

Руководить праздником в этом году будут сразу несколько ведущих, один из них Иван Ургант, сообщает сайт Радио «КП».

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Никаких «огоньков»: Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних шоу
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