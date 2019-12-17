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Новогодняя сказка: Киркоров стал султаном, а Николай Басков — джинном

В канун Нового 2020 года в эфире телеканала НТВ состоится премьера новогоднего мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

Новогодняя сказка: Киркоров стал султаном, а Николай Басков — джинном
Игорь Крутой - Старик Хоттабыч, Филипп Киркоров - Султан, а Димаш Кудайберген - Принц. фото: пресс-служба канала НТВ

Каждый год зрители собираются за праздничным столом и смотрят новогодние концерты, выступления звезд, слушают пожелания артистов и продолжают верить в волшебство. Порой, чтобы отвлечься от проблем и снова поверить в чудо, нужно вдохновение. На этот раз его подарит сказка-мюзикл на стихи Михаила Гуцериева — «Тысяча и одна ночь, или Территория любви», которая будет показана в канун Нового 2020 года в эфире телеканала НТВ.

В музыкальном фильме прозвучат как хиты, так и совершенно новые композиции. А известные звезды перевоплотятся в уже знакомых многим персонажей. Филипп Киркоров предстанет в образе султана. Он не стал скрывать, что вживаться в роль ему почти не пришлось.

«Зрители не могут пропустить этот музыкальный фильм, потому что в нём снимаюсь я! А если серьёзно, то „Тысяча и одна ночь“ — это одна из самых любимых сказок. В образе Султана я ощущаю себя в своей тарелке (смеётся). В душе-то я — Султан! Скажем так, народ присвоил мне титул короля поп-музыки, но, вообще, я Султан», — поделился артист.

Киркоров — султан. фото: пресс-служба канала НТВ

Он пояснил, что образ ему пришелся по вкусу не из-за красочного костюма с перьями и стразами, а потому что, певец восточный человек генетически и исторически. Примечательно, что его друг и коллега Николай Басков исполнил в сказке роль джинна. Также приняла участие в съемках Жасмин, которой довелось сыграть принцессу Жасмин. Ее партнером  стал Денис Клявер, сыгравший Алладэна.

«С Денисом мы настолько сроднились за время записи нашего дуэта „Любовь-отрава“ и съёмок клипа на него, что между нами в кадре нет уже никакого стеснения: надо играть любовь — играем, надо поссориться в кадре — нет проблем!», — рассказала певица.

АллаДэн – Денис Клявер и Жасмин — Жасмин. фото: пресс-служба канала НТВ

А вот Михаилу Шуфутинскому досталась роль Синдбада Морехода. Вместе с Машей Вебер он исполнил ремейк песни «All around the world». По словам артиста, он подружился с Машей и получал удовольствие от съемочного процесса. Также зрители увидят Диму Билана, Игоря Крутого, Валерию, Лолиту, Димаша Кудайбергена, Тамару Гвердцители, Кристину Орбакайте, группу «Фабрика», Юлию Михальчик, группу «Иванушки International» и других знаменитостей.

31 декабря за несколько часов до полуночи многомиллионная аудитория телеканала НТВ сможет окунуться в сказочный мир восточной новогодней сказки «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

Дима Билан — Трубадур. фото: пресс-служба канала НТВ
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Новогодняя сказка: Киркоров стал султаном, а Николай Басков — джинном
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