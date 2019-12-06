Звездный стиль

«Красопеточка»: Савельева с серебристым бантом на груди заслужила комплимент Бледанс

Экс-солистка группы «Фабрика» вместе с мужем посетила церемонию вручения премии «Событие года».

«Красопеточка»: Савельева с серебристым бантом на груди заслужила комплимент Бледанс
Саша Савельева и Кирилл Сафонов (Фото: Globallookpress.com)

Саша Савельева вместе с Кириллом Сафоновым появилась на торжественной церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» журнала «КиноРепортер». Светское мероприятие состоялось в московском кинотеатре «Иллюзион». Среди именитых гостей также присутствовали Ангелина Вовк, Влад Лисовец, Алена Хмельницкая, Екатерина Андреева, Светлана Иванова, Александр Ревенко, Екатерина Стриженова, Николай Дроздов, Владимир Яглыч, Екатерина Шпица и многие другие.

Позже на личной страничке в Insatgram экс-солистка группы «Фабрика» опубликовала свежий снимок, на котором она была запечатлена с мужем. К слову, в отсутствие звездных родителей за их сыном Леоном присматривали родственники пары. По словам Саши, она вполне может доверить малыша своей маме. Супругам пока удается справляться с наследником без помощи няней.

Для выхода в свет Савельева выбрала облегающее черное платье с разрезом и большим серебристым бантом на груди. Муж певицы отдал предпочтение брючному костюму, заменив сорочку на черную плотную водолазку.

Одной из первых снимок пары оценила ведущая программы «Человек-невидимка». Эвелина Бледанс сделала комплимент Савельевой и ее избраннику, отметив, как гармонично они смотрятся рядом друг с другом.

«Красопеточка с красопетом», — отметила экс-супурга Александра Семина, похвалив наряд певицы и внешность Сафонова.

К слову, в интервью Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс рассказывала о том, что она не смогла пропустить день рождения дочери Филиппа Киркорова. Свое восьмилетие Алла-Виктория отпраздновала в одном из ресторанов на Рублевке. Главной темой вечера стала любимая сказка именинницы — «Аладдин». На праздник телеведущая пришла в компании сына Семы.

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естественная красотаЗвездный стильКирилл Сафоновкрасота вне возрастамода и стильСаша СавельеваФилипп КиркоровЭвелина Блёданс
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«Красопеточка»: Савельева с серебристым бантом на груди заслужила комплимент Бледанс
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