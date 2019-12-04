ЗВЕЗДЫ

«Привыкли к обилию фотошопа»: Савельева объяснила, почему выглядит старше

35-летняя Саша Савельева с закрытыми глазами смогла подкрасить губы алой помадой, сняв свой эксперимент на камеру.

«Привыкли к обилию фотошопа»: Савельева объяснила, почему выглядит старше
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная Кирилла Сафонова решила записать на камеру свой импровизированный эксперимент с алой помадой. Экс-солистке группы «Фабрика» удалось подкрасить губы с закрытыми глазами. Одной из первых труды Саши Савельевой оценила бывшая возлюбленная Димы Билана — Елена Кулецкая. Модель приняла технику артистки за «высший пилотаж». А сама певица уточнила, что записала видеоролик с первого раза.

К слову, в комментариях к новому посту в Instagram супруга актера из сериала «Татьянин день» объяснила, почему вопреки всем ожиданиям челка не сделала ее моложе. По словам девушки, в последнее время многие прибегают к использованию фильтров и фотокорректоров, лишая себя естественности, именно по этой причине в натуральном виде человек может казаться старше. Но это далеко не так, считает артистка.

«Привыкли к обилию ненатуральности и фотошопа в Инстаграме, вот и кажется, что человек натуральный выглядит старше», — сетует певица.

Напомним, что в марте Саша Савельева впервые стала мамой. Она подарила долгожданного наследника — сына Леона — своему супругу Кириллу Сафонову. У актера также есть взрослая, 24-летняя дочь Анастасия. В октябре девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Торжество состоялось в Израиле. Савельева не могла пропустить свадьбу падчерицы, поэтому за границу Сафонов отправился вместе с женой и семимесячным сыном.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стильКирилл Сафоновкрасота вне возрастамода и стильСаша Савельева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Привыкли к обилию фотошопа»: Савельева объяснила, почему выглядит старше
Интересно?
Поделись с друзьями: