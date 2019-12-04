«Привыкли к обилию фотошопа»: Савельева объяснила, почему выглядит старше

Возлюбленная Кирилла Сафонова решила записать на камеру свой импровизированный эксперимент с алой помадой. Экс-солистке группы «Фабрика» удалось подкрасить губы с закрытыми глазами. Одной из первых труды Саши Савельевой оценила бывшая возлюбленная Димы Билана — Елена Кулецкая. Модель приняла технику артистки за «высший пилотаж». А сама певица уточнила, что записала видеоролик с первого раза.

К слову, в комментариях к новому посту в Instagram супруга актера из сериала «Татьянин день» объяснила, почему вопреки всем ожиданиям челка не сделала ее моложе. По словам девушки, в последнее время многие прибегают к использованию фильтров и фотокорректоров, лишая себя естественности, именно по этой причине в натуральном виде человек может казаться старше. Но это далеко не так, считает артистка.

«Привыкли к обилию ненатуральности и фотошопа в Инстаграме, вот и кажется, что человек натуральный выглядит старше», — сетует певица.

Напомним, что в марте Саша Савельева впервые стала мамой. Она подарила долгожданного наследника — сына Леона — своему супругу Кириллу Сафонову. У актера также есть взрослая, 24-летняя дочь Анастасия. В октябре девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Торжество состоялось в Израиле. Савельева не могла пропустить свадьбу падчерицы, поэтому за границу Сафонов отправился вместе с женой и семимесячным сыном.