Звездный стиль

Хмельницкая подобрала к горчичному платью фиолетовые колготки

Экс-супруга Тиграна Кеосаяна приняла участие в новой фотосессии.

Хмельницкая подобрала к горчичному платью фиолетовые колготки
Алена Хмельницкая (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Алена Хмельницкая после лета обновила гардероб нарядами из актуальных сезонных коллекций. Так, бывшая супруга Тиграна Кеосаяна поделилась свежим фотоотчётом, продемонстрировав подписчикам в Instagram обновки. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в приталенном платье с тканевым поясом горчичного оттенка. К образу актриса подобрала шапку той же цветовой гаммы, кожаные ботинки на плоской подошве и фиолетовые плотные колготки.

«В осенних тонах!! Настолько мне в этом комфортно, что думаю заказать «недельку» разных цветов и образ осень-зима решен. А уж как я шапки люблю, вы знаете!!» — обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, что от Тиграна Кеосаяна знаменитость родила двух дочерей — старшая 25-летняя Александра живет самостоятельно, а младшая, девятилетняя Ксения, все еще нуждается в материнской опеке. После расставания с режиссером Алена Хмельницкая сохранила с экс-супругом дружеские отношения. Кроме того, актриса смогла поладить с нынешней избранницей Кеосаяна — журналисткой Маргаритой Симоньян.

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Алена ХмельницкаяЗвездные детиТигран Кеосаян
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Хмельницкая подобрала к горчичному платью фиолетовые колготки
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