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Пугачева и Галкин проигнорировали вечеринку дочери Киркорова на Рублевке

Эвелина Бледанс призналась, что среди приглашенных Примадонну отечественной эстрады она не увидела.

Пугачева и Галкин проигнорировали вечеринку дочери Киркорова на Рублевке
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая программы «Человек-невидимка» в интервью Teleprogramma.pro отметила, что осталась под большим впечатлением от праздника Филиппа Киркорова. По словам Эвелины Бледанс, они с сыном Семой оказались в числе опоздавших, появившись на торжестве, спустя два часа после начала вечеринки. Звездных гостей поп-короля сцены развлекали иллюзионисты братья Сафроновы, аниматоры и актеры в сценических костюмах. Главной темой праздника стала любимая сказка именинницы — «Аладдин». Светская львица уточнила, что взрослые, как, впрочем, и дети не смогли устоять на месте, когда на танцполе пел Александр Ревва (шоумен выступает под псевдонимом Артур Пирожков. — Прим. ред.).

Среди гостей Эвелина заметила Юлию Барановскую с детьми — Артемом, Яной и Арсением, Тимати с дочкой Алисой, которая появилась на празднике в образе маленькой пиратки, Яну Рудковскую, Зару, Жасмин, Андрея Малахова с Натальей Шкулевой и многих других. При этом телеведущая уточнила, что среди пришедших Примадонну отечественного шоу-бизнеса она не увидела. Отсутствовал на вечеринке и муж Аллы Пугачевой — шоумен Максим Галкин.

«Пугачевой не было… Зал был очень большой!! Можно было не всех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике у Аллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно было идти в школу! Но, я Аллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было», — отметила Бледанс.

Бывшая возлюбленная Александра Семина уточнила, что маленькие дети могли лакомиться турецкими сладостями. Эвелина не стала скрывать, что праздник Филиппа Киркорова превзошел все ее ожидания.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиЛиза ГалкинаМаксим ГалкинФилипп Киркоров
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Пугачева и Галкин проигнорировали вечеринку дочери Киркорова на Рублевке
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