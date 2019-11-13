Шпица отказала единственному сыну в элитной школе

Екатерина Шпица одна воспитывает семилетнего сына Германа. По словам актрисы, она не препятствует экс-возлюбленному Константину Адаеву видеться с наследником, прекрасно понимая, что мальчик нуждается как в маме, так и в отце. Сейчас знаменитость строит отношения с новым избранником Русланом, который, по словам актрисы, сумел подружиться с ее сыном.

«Но отца никто не заменит», — сетует Екатерина.

Шпица отдала единственного сына в обычную школу, проигнорировав особенные элитные учебные заведения. Герман учится в государственной школе с языковым направлением. По словам актрисы, она не сомневается в том, что какими хорошими не были бы учителя, в конечном итоге, все равно придется нанимать репетиторов в старших классах.