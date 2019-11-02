Звездный стиль

Пегова в трендовой кожаной юбке и косухе снялась для глянца

Актриса показала стильный образ в бежевых тонах.

Пегова в трендовой кожаной юбке и косухе снялась для глянца
Ирина Пегова. фото: globallookpress.com/

Ирина Пегова является одной из девушек, которые обладают пышными формами, но это только их красит. Актриса любит ярко и стильно одеваться. Даже на отдыхе она не дает себе расслабиться. Обычно после пробежки артистка облачается в женственные платья или короткие юбки. Она не стесняется своего тела и даже не боится облачаться в наряды с рюшами. «У Пеговой очень нежная неконтрастная внешность», — отметила недавно стилист Осеся Чех.

А на днях Ирина порадовала поклонников снимками из фотосессии для глянца. На кадрах актриса позирует в кожаной юбке-карандаше кремового цвета с эффектном глянца. Ее она дополнила белой рубашкой с вышивкой из бисера в виде кошек и косухой из ткани под кожу крокодила и с причудливым принтом. Нюдовый макияж завершил образ.

«Ну наконец-то… вышел свежий ноябрьский номер журнала „Красота и Здоровье“! В первый день последнего осеннего месяца», — написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от женственного и стильного наряда знаменитости. Пегова сочетала два тренда: кожаную юбку и косуху с принтом. «Какая же вы красавица», «Очень красивая!! Шикарная!», «Ирина, вы бомбическая», «Бежевый — ваш цвет!», «Какой шикарный образ! Вам очень идет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Пегова сменила прическу и обновила цвет волос. Актриса осталась в восторге от работы мастера. Она всегда находит время на красоту и преображения, за что ее очень любят фанаты. Добавим, что совсем недавно Алсу примерила модную кожаную рубашку, а косуху в этом сезоне носят многие звезды: от Ирины Шейк до Веры Брежневой.

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Пегова в трендовой кожаной юбке и косухе снялась для глянца
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