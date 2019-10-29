Стилист оценила брючный костюм Ирины Пеговой на голое тело

Ирина Пегова всегда обладала пышными формами. Это нисколько не мешает ей уверенно чувствовать себя на сцене. Актриса занимается спортом и даже в отпуске устраивает себе длительные пробежки. Ко всему прочему, она ухаживает за собой. На днях звезда сменила цвет волос. Она их осветлила и стала выглядеть еще моложе.

41-летняя артистка не боится носить мини-юбки, шорты и купальники с рюшами. В основном она подбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Для новой фотосессии Пегова выбрала костюм бордового цвета с глубоким декольте. За счет пиджака оверсайз девушка выглядела более стройной. Волосы она предпочла убрать в пучок, а завершили ее образ нюдовый макияж и крупные серьги.

Поклонники и коллеги пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что Ирина выглядит очень женственно. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение экспертов об образе звезды.

«У Ирины Пеговой очень нежная неконтрастная внешность. И хотя сам костюм модный и цвет актуальный для осени, но слишком драматичный для неё. Я бы рекомендовала выделить губы помадой насыщенных оттенков, чтобы «включить» внешность», — высказалась стилист Олеся Чех.

Во многом с ней согласилась ее коллега Анна Якимова. «Двубортный пиджак в ярком оттенке подчеркнул загар на ее теле, а также голубые глаза. Ей этот цвет идет», — отметила девушка. Эксперту также понравилось, что пиджак актриса надела на голое тело. Для съемки это выглядело эффектно. Но в обычной жизни Якимова не рекомендует девушкам так делать, так как из-за фасона пиджака будет видно нижнее белье, что не всегда хорошо. «Лучше под него надевать какой-нибудь топ, можно без кружева, не обязательно белье, но лаконичный топ, который прикроет вашу зону декольте и прикроет то, что вы не хотите показывать», — пояснила стилист.