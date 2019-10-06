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«Время неумолимо»: Пегова показала свежие фото с 13-летней дочкой

Актриса рассказывала о том, что в первое время после расставания она запрещала Орлову видеться с их общим ребенком.

«Время неумолимо»: Пегова показала свежие фото с 13-летней дочкой
Ирина Пегова с дочкой Татьяной (Фото: Globallookpress.com)

С актером Дмитрием Орловым знаменитость развелась восемь лет назад в 2011 году. Тогда их общей дочери было всего пять лет. В одном из интервью Ирина Пегова призналась, что в первое время она препятствовала встречам экс-супруга с маленькой Таней. Артистка не хотела, чтобы Дмитрий общался и виделся с ребенком. После разрыва с Орловым Пегова оставила за собой право опеки над девочкой.

По словам Ирины, тогда она ощущала острую обиду на бывшего мужа и не желала, чтобы он как-то фигурировал в их с Татьяной жизни. Но со временем, когда страсти поутихли, а сама Пегова успокоилась — она по-другому взглянула на ситуацию и поняла, что ошибалась. Она не имела права лишать единственную дочь отца. Сейчас актриса поддерживает приятельские отношения с Орловым ради их общего ребенка и не запрещает ему видеться с Таней.

В январе дочери Дмитрия и Ирины исполнилось тринадцать лет. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежие кадры, на которых она запечатлена со своей наследницей. В комментариях к фото актриса подметила, что ее дочь стала уже совсем взрослой, а ведь не так давно Пегова относилась к ней, как к ребенку. Не замечая того, что постепенно Танюша превращается в юную девушку.

«Время бежит неумолимо быстро!» — посетовала актриса.

Говоря о воспитании дочери, Ирина подметила, что часто ходит с ней в театр и на выставки, прививая Татьяне любовь к искусству.

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«Время неумолимо»: Пегова показала свежие фото с 13-летней дочкой
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