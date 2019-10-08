Пегова умело подчеркнула женственные формы платьем с принтом

41-летняя Ирина Пегова опубликовала в Instagram свежий фотоотчет, приехав в Белоруссию на гастроли. Экс-супруга Дмитрия Орлова появилась на сцене в Минске в приталенном длинном платье с цветочным принтом и алых туфлях на каблуке. Знаменитость добавила, что в ноябре ей предстоит выступить в Новосибирске и Красноярске. Наряд подчеркнул женственные формы актрисы.

Ранее в одном из своих интервью Ирина призналась, что после расставания с отцом своей единственной дочери она в первое время возражала против того, чтобы бывший муж общался с маленькой Таней. Сейчас наследнице артистки исполнилось тринадцать лет. Девочка часто видится с папой — Дмитрием Орловым. Сама Ирина нашла в себе силы помириться с экс-возлюбленным ради их общего ребенка.

Пегова не скрывает: она делает все для того, чтобы Татьяна росла многогранной личностью. Вместе с дочкой актриса посещает театральные премьеры, выставки и концерты. По словам знаменитости, она относит себя к категории молчаливых людей. Ирина вполне комфортно ощущает себя и без собеседников.