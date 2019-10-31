Стилист назвала образ Алсу с кожаной рубашкой «нетривиальным»

Алсу в свои 36 лет по-прежнему вызывает восхищение у женщин и мужчин. Ее кожа идеально гладкая, фигура стройная, а наряды женственные и элегантные. Для выхода в свет певица предпочитает облачаться в вечерние платья, а вот ее дочь Микелла даже для сцены предпочитает стиль сasual. В обычной жизни артистка часто отдает предпочтение простым джинсам и футболке. Именно в таком виде она гуляет с подругами.

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Однако в новой фотосессии Алсу показала, как самый просто образ можно сделать необычным и стильным. На новых фото певица предстала в джинсах с высокой посадкой. К ним она добавила необычную кожаную рубашку. Волосы артистка собрала в хвост, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Поклонники пришли в восторг от стильного повседневного образа звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Красавица! Самая стильная!», «Супер образ», «Нереальная Алсу», «Не узнать прям», — отозвались подписчики. Специально для Teleprogramma.pro стилист Вика Майорова оценила наряд знаменитости.

«В этом образе нет ничего, чтобы меня отталкивало. Он слишком простой», — пояснила эксперт.

При этом Майорова добавила, что сочетание джинсов и белой рубашки — достаточно скучное, а Алсу нашла более интересный вариант комбинации. «Черная кожаная рубашка — это нетривиально и в данном случае выглядит интересно», — отметила стилист. По ее словам, не обязательно выбирать трендовую вещь, чтобы выглядеть стильно. Можно так обыграть образ, так сочетать одежду между собой, что она будет выглядеть максимально модно.