Звездный стиль

Стилист назвала образ Алсу с кожаной рубашкой «нетривиальным»

Певице удалось сделать простой, на первый взгляд, образ стильным и оригинальным.

Стилист назвала образ Алсу с кожаной рубашкой «нетривиальным»
Алсу. фото: globallookpress.com

Алсу в свои 36 лет по-прежнему вызывает восхищение у женщин и мужчин. Ее кожа идеально гладкая, фигура стройная, а наряды женственные и элегантные. Для выхода в свет певица предпочитает облачаться в вечерние платья, а вот ее дочь Микелла даже для сцены предпочитает стиль сasual. В обычной жизни артистка часто отдает предпочтение простым джинсам и футболке. Именно в таком виде она гуляет с подругами.

Однако в новой фотосессии Алсу показала, как самый просто образ можно сделать необычным и стильным. На новых фото певица предстала в джинсах с высокой посадкой. К ним она добавила необычную кожаную рубашку. Волосы артистка собрала в хвост, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Поклонники пришли в восторг от стильного повседневного образа звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Красавица! Самая стильная!», «Супер образ», «Нереальная Алсу», «Не узнать прям», — отозвались подписчики. Специально для Teleprogramma.pro стилист Вика Майорова оценила наряд знаменитости.

«В этом образе нет ничего, чтобы меня отталкивало. Он слишком простой», — пояснила эксперт.

При этом Майорова добавила, что сочетание джинсов и белой рубашки — достаточно скучное, а Алсу нашла более интересный вариант комбинации. «Черная кожаная рубашка — это нетривиально и в данном случае выглядит интересно», — отметила стилист. По ее словам, не обязательно выбирать трендовую вещь, чтобы выглядеть стильно. Можно так обыграть образ, так сочетать одежду между собой, что она будет выглядеть максимально модно.

«Тут интересный силуэт — укороченный с широкими рукавами. Ничего плохого не могу сказать про этот образ», — подчеркнула Виктория.

фото: instagram.com/alsou_a/
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Стилист назвала образ Алсу с кожаной рубашкой «нетривиальным»
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