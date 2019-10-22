На стиле: Александрова в кожаном платье и золотых туфлях пришла к Урганту

Марина Александрова не так давно отпраздновала 37 -летие. Примечательно, что в столь зрелом возрасте девушка имеет идеально гладкую кожу и продолжает оставаться стройной, хоть и является мамой сына Андрея и дочери Екатерины. Девушка успешно успевает, заниматься наследниками, ухаживать за собой и строить карьеру. Накануне состоялась премьера сериала «Екатерина. Самозванцы», где она сыграла главную роль, а также картины «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова».

О новой работе и о многом другом Марина поговорила в студии передачи «Вечерний Ургант». Она пришла в студию в стильном и очень женственном образе. актриса предстала в кожаном платье карамельного цвета, которое дополнила тонким золотым поясом, сделанным из металла, а также туфлями-лодочками золотого цвета. Волосы шоколадного оттенка девушка оставила распущенными, придав им форму волны. Макияж Александрова, как всегда, предпочла нюдовый.

«„Вашу маму и там и тут показывают…“. Спасибо, Ваня, за заряд хорошим настроением на весь день», — высказалась артистка.

Она отметила, что день съемок у нее выдался очень насыщенным. Поклонники восхитились ее образом. «Вы очень красивая!», «Марина, образ восхитителен! Платье, туфли! Очень ждала Соню Тимофееву, ура-ура, смотрю!», «Образ огонь», «Такая стройная и красивая женщина», «Марин, у вас туфельки очень красивые», «Оооо, Марина, образ идеален! Восторг!», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что наряды из кожи особенно популярны в этом сезоне. Ляйсан Утяшева регулярно выходит в свет в кожаной мини-юбке, а Полина Гагарина осенью отметилась в кожаных шортах. Напомним, что передача «Вечерниц Ургант» с Александровой выйдет в эфир 22 октября на Первом канале в 23:25.