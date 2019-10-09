«Похудела на двенашку»: Утяшева подчеркнула стройную фигуру мини-юбкой

Ляйсан Утяшева давно ушла из гимнастики. Она создала семью с Павлом Волей, подарила ему двоих детей и стала ведущей шоу «Танцы». При этом девушка не устает работать над собой. Летом она сменила имидж и похудела, вернувшись в форму, которая была у нее до родов. Поклонники не перестают восхищаться знаменитостью. На днях Ляйсан стала гостьей популярной радиостанции и пообщалась с ведущей «Морозова ХЗ шоу».

К слову, для появления в студии Утяшева облачилась в черную водолазку и кожаную мини-юбку. Образ спортсменка дополнила жакетом со стразами и массивными ботинками на платформе. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру девушки. Она сразу опровергла слухи, что ее место ведущей готовится занять гимнастка Александра Солдатова. «Это только слухи. Я молодая, перспективная, начинающая. Ребята, я только начала!» — заявила Ляйсан. Она отметила, что ей нравится ее работа.

Также телеведущая призналась, что раньше ходила в ночные клубы, чтобы худеть. По ее словам, там так быстро пролетает время, что не успеваешь уследить ни за чем, а калорий сжигается много.

«Встал на танцпол на три часа и только футболки бегаешь в туалет меняешь. Грамм 800 точно теряешь за вечер», — отметила она. «Тетенька Ляйсан поэтому и похудела. Я снова почувствовала свое тело. Мне снова оно стало нравиться», — призналась звезда.

Она не стала скрывать, что как и другие женщины, оправдывала себя тем, что недавно родила детей. Но в итоге спортсменка взяла себя в руки и оторвала «мягкое место» от стула. Также Утяшева рассказала, почему перекрасила волосы. «Я никогда не была блондинкой. Я настолько знала, что будет хорошо», — заявила она.

«Я молодая девчонка, я похудела на двенашку! Какой-то второй этап в жизни. Мне так захотелось этого», — поделилась Ляйсан в эфире шоу Морозовой.

А вам нравится фигура Утяшевой?