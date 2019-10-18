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Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II

Третий сезон сериала «Екатерина. Самозванцы» затронет один из самых сложных периодов жизни императрицы.

Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II
Марина Александрова рассказала о третьем сезоне сериала "Екатерина.Самозванцы" ФОТО: Global Look Press

На телеканале «Россия-1» стартует третий сезон сериала «Екатерина. Самозванцы». Исполнительница главной роли российская актриса Марина Александрова поделилась, как проходили съемки, и рассказала о развитии сюжета киносаги.

Сериал «Екатерина. Самозванцы» рассказывает зрителям историю жизни Великой императрицы, которая из прусской принцессы Фике сумела превратиться в ключевую фигуру Российской империи. Третий сезон сериала затронет один из самых драматичных и непростых периодов жизни императрицы: война с Турцией, неожиданное появление в Париже самозваной дочери Елизаветы Петровны — княжны Таракановой, начинающееся восстание Емельяна Пугачева, зреющий дворцовый заговор.

Марина Александрова поделилась с Wdays.ru некоторыми подробностями сюжета третьего сезона.

«Екатерина оказалась в такой ситуации, когда ее врагом может оказаться любой человек из близкого окружения, — рассказала она. — И хотя императрица будет защищаться любой ценой, но ее неизбежно ждут потери и предательства».

Первые два сезона киносаги переведены на 20 языков, права на показ выкуплены более, чем в ста странах. Кстати, российский сериал снискал похвалу критиков. Особенно хвалят актерскую игру.

Актриса признается, что возможность сыграть Екатерину Великую для нее – настоящий подарок судьбы.

«Ради этой роли я была готова на любые жертвы! Настоящий подарок судьбы… Персонаж одновременно и женский, и мужской, и волевой, и хрупкий. В этом образе столько пластов заложено», — признается актриса.

Кстати, в этом сезоне императрица появится в кадре в 15 разных платьях и примерит подлинные украшения.

Марина Александрова редко посвящает поклонников в подробности личной жизни, но недавно она сделала исключение и назвала своих лучших подруг. Ими оказались мама и дочка актрисы, пишет сайт argumenti.ru.

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Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II
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