Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II

Третий сезон сериала «Екатерина. Самозванцы» затронет один из самых сложных периодов жизни императрицы.

На телеканале «Россия-1» стартует третий сезон сериала «Екатерина. Самозванцы». Исполнительница главной роли российская актриса Марина Александрова поделилась, как проходили съемки, и рассказала о развитии сюжета киносаги.

Сериал «Екатерина. Самозванцы» рассказывает зрителям историю жизни Великой императрицы, которая из прусской принцессы Фике сумела превратиться в ключевую фигуру Российской империи. Третий сезон сериала затронет один из самых драматичных и непростых периодов жизни императрицы: война с Турцией, неожиданное появление в Париже самозваной дочери Елизаветы Петровны — княжны Таракановой, начинающееся восстание Емельяна Пугачева, зреющий дворцовый заговор.

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Марина Александрова поделилась с Wdays.ru некоторыми подробностями сюжета третьего сезона.

«Екатерина оказалась в такой ситуации, когда ее врагом может оказаться любой человек из близкого окружения, — рассказала она. — И хотя императрица будет защищаться любой ценой, но ее неизбежно ждут потери и предательства».

Первые два сезона киносаги переведены на 20 языков, права на показ выкуплены более, чем в ста странах. Кстати, российский сериал снискал похвалу критиков. Особенно хвалят актерскую игру.

Актриса признается, что возможность сыграть Екатерину Великую для нее – настоящий подарок судьбы.

«Ради этой роли я была готова на любые жертвы! Настоящий подарок судьбы… Персонаж одновременно и женский, и мужской, и волевой, и хрупкий. В этом образе столько пластов заложено», — признается актриса.

Кстати, в этом сезоне императрица появится в кадре в 15 разных платьях и примерит подлинные украшения.

Марина Александрова редко посвящает поклонников в подробности личной жизни, но недавно она сделала исключение и назвала своих лучших подруг. Ими оказались мама и дочка актрисы, пишет сайт argumenti.ru.