Марина Александрова рассказала о своем нелюбимом дне

Актриса призналась, что ее с детства преследует ассоциация с одним днем недели.

Марина Александрова, несмотря на высокую популярность и большую занятость в работе, очень семейный человек. Каждую свободную минуту она старается провести рядом с мужем и детьми.

Выходные, как и у многих артистов, у нее часто бывают рабочими, но она все равно старается успеть уделить внимание домашним и побаловать их вкусненьким.

больше по теме В день рождения Марина Александрова получила от мужа мопед 29 августа актрисе исполнилось 37 лет.

«Выходные будут рабочими, но радость от выходных никто не отменяет, ведь запах творожной запеканки уже наполняет весь дом, дети залезают к родителям в кровать, которая сразу превращается в пиратский корабль, окруженный акулами», — написала актриса в своем Instagram.

По ее словам, она любит субботу и воскресенье и считает их выходными, даже если приходится работать, потому что вспоминает свои детские ощущения. Но есть и неприятные воспоминания. Актриса призналась, что не любит четверг, потому что в детстве в этот день приходилось посещать уроки сольфеджио, которые она не любила.

Пост в соцсети кинозвезда сопроводила кадром из профессиональной фотосессии. На снимке актриса позирует фотографу в легком струящемся платье, демонстрирующем прекрасную фигуру матери двоих детей.

Напомним, в прошлом месяце Александрова провела отпуск с семьей. Во время отдыха она практически пропала из соцсетей, чтобы не отвлекаться и как следует насладиться поездкой в обществе мужа и детей.