Марина Александрова рассказала о своем нелюбимом дне

Марина Александрова, несмотря на высокую популярность и большую занятость в работе, очень семейный человек. Каждую свободную минуту она старается провести рядом с мужем и детьми.
Выходные, как и у многих артистов, у нее часто бывают рабочими, но она все равно старается успеть уделить внимание домашним и побаловать их вкусненьким.
«Выходные будут рабочими, но радость от выходных никто не отменяет, ведь запах творожной запеканки уже наполняет весь дом, дети залезают к родителям в кровать, которая сразу превращается в пиратский корабль, окруженный акулами», — написала актриса в своем Instagram.
По ее словам, она любит субботу и воскресенье и считает их выходными, даже если приходится работать, потому что вспоминает свои детские ощущения. Но есть и неприятные воспоминания. Актриса призналась, что не любит четверг, потому что в детстве в этот день приходилось посещать уроки сольфеджио, которые она не любила.
Пост в соцсети кинозвезда сопроводила кадром из профессиональной фотосессии. На снимке актриса позирует фотографу в легком струящемся платье, демонстрирующем прекрасную фигуру матери двоих детей.
Напомним, в прошлом месяце Александрова провела отпуск с семьей. Во время отдыха она практически пропала из соцсетей, чтобы не отвлекаться и как следует насладиться поездкой в обществе мужа и детей.