НОВОСТИ

Марина Александрова рассказала о своем нелюбимом дне

Актриса призналась, что ее с детства преследует ассоциация с одним днем недели.

Марина Александрова рассказала о своем нелюбимом дне
Фото: Globallookpress.com

Марина Александрова, несмотря на высокую популярность и большую занятость в работе, очень семейный человек. Каждую свободную минуту она старается провести рядом с мужем и детьми.

Выходные, как и у многих артистов, у нее часто бывают рабочими, но она все равно старается успеть уделить внимание домашним и побаловать их вкусненьким.

«Выходные будут рабочими, но радость от выходных никто не отменяет, ведь запах творожной запеканки уже наполняет весь дом, дети залезают к родителям в кровать, которая сразу превращается в пиратский корабль, окруженный акулами», — написала актриса в своем Instagram.

По ее словам, она любит субботу и воскресенье и считает их выходными, даже если приходится работать, потому что вспоминает свои детские ощущения. Но есть и неприятные воспоминания. Актриса призналась, что не любит четверг, потому что в детстве в этот день приходилось посещать уроки сольфеджио, которые она не любила.

Пост в соцсети кинозвезда сопроводила кадром из профессиональной фотосессии. На снимке актриса позирует фотографу в легком струящемся платье, демонстрирующем прекрасную фигуру матери двоих детей.

Напомним, в прошлом месяце Александрова провела отпуск с семьей. Во время отдыха она практически пропала из соцсетей, чтобы не отвлекаться и как следует насладиться поездкой в обществе мужа и детей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марина АлександроваМарина Александрова фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марина Александрова рассказала о своем нелюбимом дне
Интересно?
Поделись с друзьями: