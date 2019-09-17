Похудевшая Пегова в комбинезоне с гороховым принтом пришла к Урганту

Ирина Пегова поражает поклонников своей активностью. Этим летом она много путешествовала и даже каждый день устраивала пробежку, когда отдыхала во Франции. Актриса обладает нестандартной фигурой, но благодаря усиленным тренировкам ей удалось похудеть. Уже во время ее поездки на Кипр в августе фанаты заметили, что девушка постройнела. В купальнике артистка демонстрировала подтянутую фигуру.

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В интервью Пегова признается, что из-за плотного рабочего графика ей порой некогда подумать о дочери и помочь ей с уроками. Ее наследница Татьяна ходит в седьмой класс. Вот и с наступлением осени актриса вновь погрузилась в работу. 17 сентября утром она снялась в передаче «Доброе утро» с Анной Снаткиной. Они вдвоем снялись в детективном сериале «Галка и Гамаюн», о чем и рассказали в эфире.

А позже актрисы отправились на съемки «Вечернего Урганта». Пегова не боится выглядеть ярко. Вот и для передачи она облачилась в черный комбинезон с гороховым принтом и очень глубоким декольте. К наряду актриса добавила туфли телесного цвета на каблуке. Волосы девушка завила, а на лицо нанесла броский макияж с акцентом на губы. Снаткина выглядела не менее стильно в платье изумрудного цвета.

«День, спасибо, что ты был таким волшебным и всем, кто в нем был: прекрасным и любимым», — написала в соцсети Анна. «Красные губы — дело тонкое», — подметила в свою очередь Ирина.

Поклонники пришли в восторг от образа актрисы. «Иришка, как всегда самая шикарная!!!», «Вам этот очень к лицу, вы такая молоденькая сразу», «Ой девчонки, какие вы классные», «Ирина похудела как, красотка», — прокомментировали подписчики. О чем рассказали артистки, и как Иван Ургант отреагировал на их наряды, можно будет увидеть 17 сентября в 23:30 на Первом канале.

А вам чей образ понравился больше?