Марина Александрова впервые показала лица своих детей

Известная актриса Марина Александрова в Instagram разместила новую видеозапись. На кадрах можно увидеть, как звезда вместе со своим семейством кормит уток около пруда в одном из парков. При этом актриса случайно показала своих детей, которых ранее скрывала от общественности. Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина — в сентябре 2015-го. Звезда замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко.

«Этот мир существует благодаря нашим дедам и прадедам! Благодарю, что подарили его нам, вашим детям! Помним, гордимся! С великим праздником! С Днём Победы!» — подписала она снимок, поздравив всех своих подписчиков.

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Отметим, что Марина Александрова не любит распространяться о своей личной жизни. Она всегда считала, то счастье любит тишину.

Напомним, что известная актриса начинала свою карьеру в Санкт-Петербурге, однако затем уехала в Москву. Родители сомневались, что дочери удастся добиться известности. Верил в нее только дед, надежды которого она в полной мере оправдала. Звезда обожает свой родной город – Санкт-Петербург. Она в нем частый гость. В свободное время всей семьей она ездит в город на Неве, где гуляет с родными и знакомит их с достопримечательностями Северной столицы.