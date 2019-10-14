Лопырева запечатлела сына в стильном комбинезоне на прогулке

Виктория Лопырева даже рождения ребенка не стала меньше путешествовать. Когда ее первенец Марк Лео окреп, она вернулась к привычному ритму жизни. Только за это лето она дважды была в России, а также посетила ряд европейских государств. Во время поездок ее сопровождает мама, которая помогает девушке приглядывать за наследником. Не так давно модель посетила Эмираты и Турцию.

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А накануне Виктория вернулась в Москву. Она дала интервью, в котором поведала, что возможно уже в этом году сыграет свадьбу с Игорем Булатовым. По словам девушки, пока она с женихом и сыном будет жить в столице. Она уже познакомила малыша с родственниками. Также Лопырева впервые прогулялась среди осенней листвы с мальчиком. Для прогулки она облачилась в черные рваные джинсы, тунику в тон и бомбер.

Своего наследника она нарядила в не менее стильный пуховой комбинезон черного цвета. «Лучшая осень в моей жизни», — заявила красавица.

Отметим, что сыну модели уже восемь месяцев. Но мальчик, к слову, выглядит старше. По словам девушки, у него развитие как у полуторагодовалого ребенка. Марк Лионель получает все необходимое внимание от родителей. Стоит добавить, что Лопырева ранее призналась, что хочет подарить ему сестричку и надеется, что это случится в ближайшее время.

Напомним, по словам Игоря Булатова, он развелся с экс-супругой Татой Карапетян до романа с Викторией. Но когда об их отношениях стало известно, то от модели отвернулись многие друзья, включая Андрея Малахова.

А вы любите осенью гулять с детьми?