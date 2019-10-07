Лопырева перечислила качества, которые оценивает при приеме на работу

Виктория Лопырева рассказала поклонникам в Instagram о том, какие качества подмечает в людях. В свежем посте светская львица порассуждала о красоте и о ее критериях, которые постоянно меняются. Она отметила, что у человека могут быть притягательными не только внешность, но и энергетика.

Телеведущая спросила у своих подписчиков, на что они обращают внимание в людях: одежду, стиль или что-то ещё. Лично для нее важна эстетика, отметила сама Виктория.

«При собеседовании я всегда обращаю внимание на несколько вещей: внешний вид соискателя, быстрота реакции и позитивный настрой», — призналась Лопырева.

Напомним, недавно красавица снова разоткровенничалась перед поклонниками и рассказала, что в общении ее всегда тянуло больше к мужчинам, чем к женщинам. Но при этом модели постоянно приходиться балансировать, чтобы в разговоре не переборщить с женственностью и не вызвать в представителе сильного пола романтический интерес.

Смогли бы вы пройти собеседование у Лопыревой, как думаете?