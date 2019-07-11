Экс-жена Булатова отпраздновала первый день рождения дочери

В прошлом году разгорелся скандал, когда беременную Викторию Лопыреву папарацци подловили в компании Игоря Булатова. Вскоре модель подтвердила, что он является отцом ее ребенка. На девушку сразу посыпались упреки, так как многие решили, что она увела мужа у подруги Таты Карапетян. Виктория была частой гостьей в ее доме. Никто даже подумать не мог, что модель закрутит роман с женатым мужчиной. Позже Булатов заступился за возлюбленную. Он заверил, что расстался с наследницей империи «Ташир» ранее, просто об этом никто не знал.

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Сейчас бизнесмен счастлив с новой возлюбленной. Он фотографирует красавицу Лопыреву, и, то и дело появляется на ее снимках, держа на руках пятимесячного сына Марка Лео. Тем временем Карапетян давно пережила уход мужа. Теперь она сама воспитывает их двоих детей: четырехлетнего сына Самвела и дочку Амелию, которой 11 июля исполнился годик. Когда девушка ждала наследницу, Булатов уже был ей неверен.

Тата сейчас проводит время в Лондоне, но это не помешало ей поздравить дочку. В соцсети девушка опубликовала фото подросшей наследницы. «Год назад я обрела душу и бесконечное счастье! Моя мечта! Моя весёлая, нежная доченька! Спасибо, что выбрала меня! Люблю туда обратно и назад, до бесконечности и дальше», — написала она. Яна Рудковская присоединилась к поздравлениям и назвала именинницу «маленькой куколкой».

Поклонники тоже написали в адрес девочки много теплых слов. Они отметили, что Амелия похожа на своего отца. Многие стали негодовать из-за того, что Булатов так поступил с Карапетян. «Как ему не стыдно», «Копия папуля», «Боже, какое чудо», «Дитю только год, а у него уже другой ребенок есть — это жесть конечно», «Хорошенькая малышка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Тата не унывает. Она много путешествует, видится с друзьями и периодически показывает подросших наследников.