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Лопырева и Булатов отпраздновали восемь месяцев своего сына

Родители пообещали всегда поддерживать своего малыша.

Лопырева и Булатов отпраздновали восемь месяцев своего сына
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Накануне свой совсем маленький день рождения отметил сын Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Марку Лионелю исполнилось восемь месяцев. По этому поводу в семье прошел праздник с шарами в виде футбольных мечей, подарками и, конечно, праздничным тортом.

Фотоотчет с торжества модель опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мы всегда будем поддерживать нашего малыша Марка Лео», — пообещала в подписи к трогательному снимку Виктория, на котором она с Игорем Булатовым поддерживают стоящего на ножках сынишку.

Подписчики с радостью поздравили молодых родителей с очередным маленьким днем рождения и пожелали малышу здоровья.

Напомним, в одной из своих недавних публикаций Виктория рассказала, что после того, как на свет появился сын, у нее изменилось мировоззрение. И где бы не находилась модель, она постоянно думает о Марке Лионеле. Кроме того, Лопырева призналась, что хочет подарить ему сестричку и надеется, что это случится в ближайшее время.

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Лопырева и Булатов отпраздновали восемь месяцев своего сына
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