НОВОСТИ

Сын Лопыревой путешествует с бабушкой на частном самолете

Мама модели помогает ей нянчиться малышом.

Сын Лопыревой путешествует с бабушкой на частном самолете
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева восемь месяцев назад стала мамой. Она родила сына Марка Лео своему возлюбленному, бизнесмену, Игорю Булатову. Девушка быстро научилась справляться с новыми обязанностями. Более того, вскоре после родов она вернулась к привычному графику и уже объездила много стран вместе с наследником. Не так давно модель побывала в Москве, но задерживаться на родине не стал и вновь отправилась в путешествие.

Несколько дней Виктория пробыла в Дубае. Там она веселилась с друзьями, посещала рестораны и светские мероприятия. Также девушка устроила фотосессию у бассейна, показав свои длинные ноги в ярком купальнике. Накануне модель вылетела в Турцию. На борту частного самолета она запечатлела подросшего сына, за которым приглядывала ее мама Ирина. Мальчик заметно подрос и уже едва помещается на коленках у бабушки.

А родительница Лопыревой выглядит так молодо, что поклонники признались, что могли бы спутать женщину с дочкой, но ее выдал темный цвет волос. Ирина помогает своей наследнице воспитывать внука. В таком плотном графике, модели как никогда нужна поддержка близких.

«Нам кажется, что мы учим малышей, на самом деле это они учат нас — любви, терпению, умению иначе взглянуть на привычные глазу вещи, усмирить своё эго и побороть лень. Восемь месяцев рядом с маленьким человеком, познающим мир», — написала в соцсети родительницы Виктории.

А поклонники в свою очередь восхитились трогательным кадром. «Марк Лео — малыш-крепыш! Вика, ваша мамочка — супер», «Вика как вашей маме удается так молодо выглядеть. Она как ваша ровесница», «Какой большой уже мальчуган.Кажется как будто ему не 8 месяцев, а года 1,5», «Высокий будет — здорово», «Деловой какой, уже летает в самолётах», «Стройная, красивая бабушка с богатырем», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Лопырева призналась, что ее сын действительно растет быстрее других детей. «У него рост, как полуторагодовалого ребёнка», — заявила она в беседе с подписчицей.

А вы как считаете, мальчик большой для своего возраста?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиЗвездные детизвездные семьи
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Лопыревой путешествует с бабушкой на частном самолете
Интересно?
Поделись с друзьями: