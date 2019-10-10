Сын Лопыревой путешествует с бабушкой на частном самолете

Виктория Лопырева восемь месяцев назад стала мамой. Она родила сына Марка Лео своему возлюбленному, бизнесмену, Игорю Булатову. Девушка быстро научилась справляться с новыми обязанностями. Более того, вскоре после родов она вернулась к привычному графику и уже объездила много стран вместе с наследником. Не так давно модель побывала в Москве, но задерживаться на родине не стал и вновь отправилась в путешествие.

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Несколько дней Виктория пробыла в Дубае. Там она веселилась с друзьями, посещала рестораны и светские мероприятия. Также девушка устроила фотосессию у бассейна, показав свои длинные ноги в ярком купальнике. Накануне модель вылетела в Турцию. На борту частного самолета она запечатлела подросшего сына, за которым приглядывала ее мама Ирина. Мальчик заметно подрос и уже едва помещается на коленках у бабушки.

А родительница Лопыревой выглядит так молодо, что поклонники признались, что могли бы спутать женщину с дочкой, но ее выдал темный цвет волос. Ирина помогает своей наследнице воспитывать внука. В таком плотном графике, модели как никогда нужна поддержка близких.

«Нам кажется, что мы учим малышей, на самом деле это они учат нас — любви, терпению, умению иначе взглянуть на привычные глазу вещи, усмирить своё эго и побороть лень. Восемь месяцев рядом с маленьким человеком, познающим мир», — написала в соцсети родительницы Виктории.

А поклонники в свою очередь восхитились трогательным кадром. «Марк Лео — малыш-крепыш! Вика, ваша мамочка — супер», «Вика как вашей маме удается так молодо выглядеть. Она как ваша ровесница», «Какой большой уже мальчуган.Кажется как будто ему не 8 месяцев, а года 1,5», «Высокий будет — здорово», «Деловой какой, уже летает в самолётах», «Стройная, красивая бабушка с богатырем», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Лопырева призналась, что ее сын действительно растет быстрее других детей. «У него рост, как полуторагодовалого ребёнка», — заявила она в беседе с подписчицей.

А вы как считаете, мальчик большой для своего возраста?