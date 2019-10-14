Звездные истории

Лопырева и Булатов могут пожениться уже в этом году

Виктория давно носит на пальце помолвочное кольцо, а теперь призналась, что свадьба уже не за горами.

Лопырева и Булатов могут пожениться уже в этом году
Игорь Булатов и Виктория Лопырева собираются пожениться. Фото: Instagram / @lopyrevavika

Роман модели и телеведущей Виктории Лопыревой с бизнесменом Игорем Булатовым, который начался в 2018 году, вскоре может закончиться логичным финалом — свадьбой. Мужчина уже давно сделал своей возлюбленной предложение и теперь они подумывают о том, как и когда смогут узаконить свои отношения.

Еще летом Виктория похвасталась помолвочным кольцом за 8 млн рублей — подарком от Игоря. И тем не менее, устраивать большую и красивую свадьбу, о которой мечтает любая девушка, она не стремится, уверяя, что в их ситуации «это совсем не важно». Тем не менее, свадьба может состояться уже в текущем году, пока влюбленные вместе со своим сыном Марком Лионелем и его бабушкой находятся в Москве.

«Я не думаю, что можно было в этом году успеть организовать большой праздник, но какое-то семейное торжество – почему нет», — сказала Виктория в программе «Ты не поверишь!».

Сейчас пара наслаждается своим родительством и сын их только радует. В начале октября они отметили не слишком «круглую», но важную дату — Марку исполнилось восемь месяцев. По словам звезды, их семья пока будет жить в российской столице, и мальчик наконец-то познакомится со многими своими родственниками.

Лопырева, Булатов и сын. Фото
Игорь Булатов, Виктория Лопырева и Марк Лионель. Фото: Instragram / @lopyrevavika

Басков по-прежнему во всем винит Булатова

Бывший жених Виктории Николай Басков радости по поводу ее грядущей свадьбы и в целом по поводу ее отношений с Игорем не разделяет, как, впрочем, и с самого начала. Говоря о Лопыревой, артист явно нервничает и волнуется.

В беседе с журналистами он вновь вспомнил о том, что ради посла ЧМ-2018 ФИФА Булатов оставил свою жену Тату и двух маленьких детей. По мнению Баскова, наиболее некрасиво в той ситуации повел себя именно бывший зять президента  группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а вовсе не Виктория.

«Это не тот мужчина, который может сделать ее счастливой. Потому что если он так может поступить со своей первой женой, у которой есть двое детей ребенку всего семь месяцев, то это не значит, что Викторию он тоже не бросит в какой-то момент», — считает Народный артист РФ.

Лопырева и Булатов в программе Дмитрия Борисова на Первом канале. Фото: скриншот анонса на Первом
Пара снялась в программе Дмитрия Борисова на Первом канале, но передачу так и не выпустили в эфир. Фото: скриншот анонса на Первом

Дело по иску Булатова к бывшей жене было закрыто

Игорь Булатов, тем временем, не забывает и о своих старших детях и ходит по судам. Недавно стало известно, что в его споре с их мамой Татевик Карапетян появились какие-то новости.

Согласно информации на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, дело по иску Игоря Булатова, в котором он отстаивал свое право видеться с сыном и дочкой, 10 октября 2019 года было прекращено. Чем всё закончилось – нам узнать пока не удалось, так как никто из бывших супругов с журналистами не общается.

Напомним, Булатов, которому семья Карапетян не позволяла видеться с детьми, обратился с иском в Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля. Ответчиками по иску выступали его экс-супруга, а также органы опеки и попечительства соцзащиты районов Хамовники и Якиманка.

Если дело прекращено, стоит надеяться, что родителям всё же удалось обо всем договориться и взрослые обиды не скажутся на жизни детей — Самвела и Амелии.

Тата Карапетян с сыном и дочкой Фото Instagram tatakey
Тата Карапетян с сыном и дочкой. Фото: Instagram / @tatakey

Портал Teleprogramma.pro продолжает следить за жизнью Виктории Лопывой и ее жениха. А как вы считаете, дойдет ли дело до свадьбы?

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Лопырева и Булатов могут пожениться уже в этом году
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