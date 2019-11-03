Модно и тепло: Ходченкова, Собчак и другие звезды выбрали вязаные свитера

Чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно, нужно иметь несколько теплых вещей в гардеробе. Как оказалось, артисты любят носить вязаные кофты, когда начинают желтеть и опадать листья.

С наступлением холодов в гардеробе появляются шерстяные колготки, как и штаны с начесом. При этом девушкам не хочется надевать на себя сто одежек и выглядеть схожими с капустой. Чтобы было тепло и уютно, под тренч или косуху можно надеть свитер. Эта универсальная вещь спасает осенью и зимой. Вопрос лишь в том, какие свитера в моде в этом сезоне, ведь быть «во вчерашнем дне» ни одной моднице не хочется.

Стилист Сергей Никулин рассказал, какие теплые вещи в моде в этом сезоне.

«Прослеживаются четыре основные тенденции в свитерах и джемперах. Первое — это голые плечи. Второе — укороченные кофты с длинным рукавом. Третье — свитера и джемпера с блестящими элементами. И четвертое — это объемные, уютные, Рукодельные, такие аля домашние свитера», — поделился эксперт.

По словам Никулина, в этом сезоне можно носить как асимметричные свитера с одним оголенным плечом, так и такие фасоны, которые позволяют оголить оба плеча. «Это может быть свитер с рюшами, вязка в полоску или клетку — тоже тренды. Укороченные свитера — привет из 90-х. Они могут быть с горлом, но укороченные под грудь», — объяснил стилист. Он отметил, что также смело можно носить теплые кофты с вышивкой.

А теперь мы узнаем, какие тренды поддержали звезды.

Для начала осени

Бывшая жена известного артиста Ольга Казаченко всегда старается выглядеть элегантно. Она часто облачает в платья и облегающие наряды. Пока на улице еще нет снега, девушка носит пальто. В тон ему она подобрала вязаный свитер с глубоким декольте. В нем не будет жарко. К тому же наряд подчеркнул ее женственную фигуру.

Полина Гагарина и Светлана Ходченкова тоже в начале осени решили не утепляться и предпочли плотным свитерам тонкие джемпера. Ходченкова облачилась в кофту с высоким горлом розового цвета, а ее коллега по шоу-бизнесу предпочла кремовую водолазку в тон молочным сапожкам, которую сочетала с бархатной юбкой. Девушки продемонстрировали два красивых осенних лука.

Яркие цвета

Чтобы в пасмурную погоду создать себе настроение, можно надеть вещь яркого цвета. Так сделала Ляйсан Утяшева. Цвет фуксия освежил ее образ и оттенил светлый тон кожи.

Комментарий эксперта: «Это большой свитер, цвет трендовый. Кислотные цвета к нам сейчас вернулись из 90-х. К героине нет вопросов, правильное сочетание верха и низа, все гармонично».

А Яна Чурикова собрала сразу несколько трендов. Она выбрала канареечный цвет и фасон оверсайз. Стильный свитер телеведущая сочетала с клетчатой юбкой.

Ксения Собчак тоже запаслась теплыми вещами. Она приобрела свитер кремового цвета, который сочетала с цветной юбкой в черно-карамельных тонах.

Комментарий эксперта: «На Ксении абсолютно классический свитер, вязка с элементами косички, и цвет очень теплый. Это относится к четвертому тренду, очень уютный свитер. Несмотря на разнофактурность, на юбке мы видим и ромбы, и косички, ее образ в общем выглядит очень хорошо».

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова не так давно стала мамой. Но пока она вынашивала рэперу наследника, то одевалась достаточно тепло, предостерегая себя от болезней. Ей удалось остаться стройной даже на последних сроках беременности, поэтому она легко могла позволить себе и свитера. Один из них приглушенного зеленого цвета, подчеркивающий ее глаза.

Серые, но дерзкие

Сестра Ольги Бузовой Анна может посоревноваться со своей сестрой в том, кто моднее. У девушки тоже есть армия поклонников. Этой осенью она сочетает джинсы и вязаный серый свитер с широким воротом. Его Анна носит с черной косухой и массивными ботинками, что выглядит дерзко, но при этом уютно.

А Елена Летучая выбрала необычный фасон свитера. Его горло можно превратить в шапку-чулок. А серый цвет разбавлен разными полосками, поэтому образ не смотрится скучным.

В арсенале Веры Брежневой тоже есть несколько свитеров. От кофт на молнии до объемных вязаных с широкими рукавами, в которых тело утопает и кажется еще более хрупким. Певица и вправду выглядит крайне женственно в таких образах.

Дарья Мельникова для прогулок с сыновьями предпочитает стиль casual. Серый теплый свитер она сочетает с жилеткой, чтобы не застудить важные органы. Также в таком наряде удобно играть с ребенком.

Осенняя романтика

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков любит одеваться в молодежном стиле. Рваные джинсы занимают особое место в его рокерском гардеробе. В октябре он снялся в фотосессии со своей супругой Аленой Красновой, там они продемонстрировали интересные образы для осени. Невестка Кристины Орбакайте позировала в белоснежном свитере с высоким воротом, которое дополнила платьем-рубашкой терракотового цвета. Сам Никита облачился в серый рваный местами джемпер, светлые брюки и пуховик песочного оттенка.

Советы эксперта

«Если на вас надет объемный верх, тот нужно по максимуму упростить низ. Это классика жанра. Бесформенный объемный свитер будет хорошо смотреться с лосинами или джинсами-стрейч, которые идеально сидят на фигуре, или какой-то юбкой-карандаш. То есть все то, что уменьшает объемы низа. И, соответственно, наоборот. Если свитер или джемпер облегают фигуру, то его можно смело надеть с расклешенной юбкой-солнце или полусолнце», — поделился мнением Сергей Никулин.

К примеру, Анна Старшенбаум предстала в монохромном наряде. При этом она подобрала к песочному свитеру шапку такой же плотности и такого же цвета. Так как верх получился объемным, актриса также надела узкие брюки.

А вы любите носить свитера?