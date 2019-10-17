Решетова рожала Тимати сына больше пятнадцати часов

Накануне, 16 октября, в семье Тимати произошло радостное событие. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына в одной из столичных клиник. Родители назвали малыша Ратмиром. Именно так звали лучшего друга рэпера, который погиб в 2007 году. К слову, артист присутствовал в роддоме и первым взял ребенка на руки. Трогательные фото он вскоре опубликовал в соцсети. Присутствовала при таком интимном событии и его мама, бабушка малыша, Симона Юнусова.

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Лишь на следующий день Решетова рассказала о том, как родила первенца. По всей видимости, молодой маме понадобилось время, чтобы набраться сил и прийти в себя.

«Это был особенный солнечный день. Шел 15-й час родового процесса. Я не верила, что еще буквально несколько часов и я увижу его, смогу потрогать, обнять», — поделилась девушка.

Она опубликовала фото своей палаты в роддоме. Также навестить Анастасию пришел брат Тимати, Артем Юнусов. Он взял на руки новорожденного племянника. На заднем фоне была видна белоснежная кроватка ребенка с балдахином.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в наш мир, мы все тебя очень ждали, будь всегда здоров, силён, счастлив и любим. А мы всегда рядом если что! Поздравляю родителей», — написал он.

К слову, в кадре видно личико малыша, но пока сложно сказать, на кого похож мальчик. «Дядя Тема в шоке от того, какой же крошечный этот человечек, которому всего лишь один день», — с нежностью отметила Решетова. Она до сих пор принимает поздравления как и Тимати. У рэпера также есть дочка Алиса. Она тоже познакомилась с братиком, но пока только по видеосвязи.

А вы как считаете, на кого больше похож ребенок?