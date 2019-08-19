Внук Пугачевой и его жена поучаствовали в стильной фотосессии

Никита Пресняков — сын Владимир Преснякова и Кристина Орбакайте — не так давно отпраздновал бумажную свадьбу со своей возлюбленной Аленой Красновой. Молодой человек пошел по стопам своих звездных родителей и стал заниматься музыкой. Однако выбрал не популярное направление, а рок и создал группу MULTIVERSE. Внук Аллы Пугачевой также предпочитает современный стиль одежды, креативно стрижется и катается на скейтборде.

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Однако Никита не раз доказывал, что умеет перевоплощаться перед камерой. Не раз для романтичных фотосессий с супругой он примерял шляпы и ретро-костюмы, а этим летом музыкант принял участие в яркой фотосъемке. Он позировал на розовом фоне в брюки горчичного цвета, рубашке, джемпере и серой теплой жилетке. Волосы Пресняков уложил гелем.

«Редко удается пополнить ленту качественными фотками, но вот как раз тот случай и кстати, на съемке я отметил для себя не только качество вещей UNIQLO, но и модные фасоны, и спокойную палитру оттенков, что я очень люблю в одежде. Укорочённые брюки EZY — универсальные, комфортные, не выходящие из моды брюки, за которыми легко ухаживать. И мне это нравится. Для меня именно комфорт при выборе одежды», — поделился артист.

Его супруга тоже приняла участие в рекламной кампании японского бренда одежды. Она позировала уже на бежевом фоне в платье на пуговицах с тонким поясом и в полуботинках. «Коричневое платье из экстратонкого хлопка с женственным силуэтом — отличный повседневный и одновременно актуальный тренд нового сезона. Его также можно носить с ремешком для более элегантного образа на вечерние мероприятия, и без ремешка для более свободного, неофициального стиля днём, например, на прогулке по красивым улочкам в центре Москвы», — отметила Алена.

Как оказалось, но не только звездная пара, но и другие известные персоны стали частью рекламной кампании. В частности Светлана Ходченкова тоже продемонстрировала стильный повседневный образ. «Когда я жила полгода в Японии, мне всегда нравилось как они одеваются. Минималистично, уместно, комфортно. Одежда — это вообще про состояние. Пока не потрогаю вещи, не могу их купить, они мне ни о чём не говорят. Другое дело, если ткань или трикотаж мягкий, приятный наощупь, как этот джемпер из мериносовой шерсти», — написала она.

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