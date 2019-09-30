ЗВЕЗДЫ

Нюша и Ани Лорак позировали в махровых халатах

Знаменитости поделились в Instagram свежими кадрами.

Нюша и Ани Лорак позировали в махровых халатах
Нюша и Ани Лорак (Фото: Globallookpess.com)

29-летняя Нюша и 41-летняя Ани Лорак приняли участие в импровизированной фотосессии. Супруга Игоря Сивова разместила на личной страничке в Instagram фото, на котором она запечатлена в ванной комнате. К слову, той же идеей воспользовалась и наставница вокального проекта «Голос». Украинская исполнительница вслед за Нюшей опубликовала в микроблоге фото в банном махровом халате. Однако в отличии от избранницы Сивова, Ани спрятала локоны под полотенцем.

Нюша поделилась снимком в махровом халате (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

Как выяснилось, Лорак в своей уикенд сходила на SPA-процедуры. Об этом артистка рассказала подписчикам в комментариях под снимком.

«Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA-процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу»  , — отметила певица.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Ани Лорак начала строить отношения с саунд-продюсером лейбла Black Star — 26-летним Егором Глебом. Также уточнялось, что певица на пятнадцать лет старше своего избранника. Сама артистка старается не распространяться о личной жизни.

Той же позиции придерживается и Нюша. Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает десятимесячную дочь, имя малышки певица до сих пор держит в тайне от поклонников и прессы.

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Нюша и Ани Лорак позировали в махровых халатах
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