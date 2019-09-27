Лазарев трогательно поздравил Ани Лорак с днем рождения

27 сентября популярная певица Ани Лорак принимает поздравления – ей исполнился 41 год. На своих страницах в социальной сети Instagram теплые слова в адрес звезды пишут многие ее коллеги. Не остался в стороне и Сергей Лазарев.

«С Днем Рождения, Дива! Ты невероятно музыкальна, чувственна, душевна, по-настоящему человечна! Ты заслуживаешь всего только самого доброго и лучшего! Люблю и ценю нашу дружбу!», — трогательно написал Сергей.

К нему присоединились и многочисленные подписчики. Фанаты пожелали Ани любви, здоровья и успех в работе.

«Красивая и талантливая. С днем рождения! Счастья и здоровья!» — пишет одна из подписчиц.

Напомним, не так давно артист стал очередным гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ответы и поведение певца были настолько неожиданными, что ведущая призналась, запись этой программы ее поразила.