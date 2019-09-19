Звездный стиль

Любимый look: Топурия предстала в мини-шортах и косухе

Певица во время гастролей нашла время, чтобы попозировать на улице.

Любимый look: Топурия предстала в мини-шортах и косухе
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия является одной из самых привлекательных певиц на отечественной эстраде. Девушка обладает стройной фигурой и непревзойденным чувствам стиля. Не удивительно, что несколько лет назад она начала выпускать собственную линию одежды. Где бы ни появилась артистка, она всегда привлекает к себе внимание с помощью откровенных, но элегантных образов. Стоит лишь вспомнить ее полупрозрачное платье, в котором девушка предстала на «Новой волне».

Сейчас Кети находится на гастролях. В соцсети она то и дело публикует селфи в своих вечерних нарядах. Однако даже в повседневной жизни певица выглядит стильно. Накануне она успела сделать фото на улице, прибыв в очередной город. Артистка позировала джинсовых мини-шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги, а также в белой футболке и косухе. К образу она добавила свои любимые солнцезащитные очки-авиаторы. Певица не раз говорила, что любит самые простые вещи: шорты, джинсы, футболки, кроссовки. Платья и каблуки — исключительно на выход.

Топурия предстала почти без макияжа и укладки. Естественный образ звезды восхитил ее поклонников. «Модель гламура», «Красивая очень», «Ого, какая чикуля», «Класс, очень красиво выглядите Кети, безумно», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что не раз певицу упрекали за излишнюю худобу, но она заверяла, что такова ее генетика. По словам Кети, она никогда не набирала вес больше 55 килограммов.

Напомним, что у артистки подрастает дочь Оливия от бывшего мужа Льва Гейхмана. Около года после развода она строила отношения с репером Гуфом, но избранник не оправдал ее ожиданий. Он начал ей изменять. Теперь девушка говорит о личной жизни еще меньше, чем раньше. Недавно Топурия намекнула, что у нее появился новый возлюбленный, но его имя не стала называть.

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Любимый look: Топурия предстала в мини-шортах и косухе
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