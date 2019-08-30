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Лорак появилась на «Новой волне» с 26-летним возлюбленным

Украинская исполнительница строит отношения с участником лейбла Black Star Егором Глебом.

Лорак появилась на «Новой волне» с 26-летним возлюбленным
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Ани Лорак появилась на конкурсе «Новая волна» в компании участника лейбла Black Star — 26-летним Егором Глебом. Об этом сообщил присутствующий на мероприятии корреспондент Teleprogramma.pro. Примечательно, что в Сочи украинская исполнительница отправилась без восьмилетней дочери Софии. Еще в июне знаменитость вместе с наследницей позировала на звездной дорожке музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

В Instagram также появился видеоролик, на котором Лорак запечатлена вместе с нынешним избранником. Напомним, что еще в январе исполнительница развелась с отцом своей дочери — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В одном из интервью артистка призналась, что перестала относиться к себе, как к жертве, распрощавшись с иллюзиями.

Так, Ани убеждена, что не стоит цепляться за события, людей и отношения. Лорак не сомневается: если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. А без взаимности любой союз обречен. По словам певицы, она готова простить всех тех, кто когда-то нанес ей обиду. Лорак надеется, что в будущем в ее окружении останутся только достойные люди.

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Ани ЛоракЗвездные дети

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Лорак появилась на «Новой волне» с 26-летним возлюбленным
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