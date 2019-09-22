Ани Лорак вышла на израильскую сцену в пальто из перьев

Под ним на 40-летней певице было надето только боди телесного цвета.

На днях Ани Лорак впечатлила израильскую публику не только своими вокальными данными, но и экстравагантным нарядом. Для своего гастрольного тура на Дальнем Востоке 40-летняя певица выбрала роскошное белое пальто, полностью состоящее из страусовых перьев.

больше по теме Лорак предстала в алом комбинезоне клеш с глубоким декольте Перед очередным выступлением певица столкнулась с Сергеем Лазаревым. Близкие друзья не могли не сделать совместный снимок.

Пикантность образу придавала та деталь, что под пальто у Лорак не было фактически ничего, кроме боди телесного цвета. Израильская публика встретила российскую звезду восторженно.

Отметим, что перья являются ярким атрибутом буржуазного стиля, который в этом сезоне на взлете популярности. Не так давно в платье, украшенном этим элементом декора, появилась Оксана Федорова на Екатерининском балу. Она открыла танцевальную программу хореографическим номером в паре с Геннадием Гунько.