Брэдли Купер заботится о дочери, пока Шейк дефилирует в Милане

Бэдли Купер и Ирина Шейк по праву считались одной из самых красивых пар среди знаменитостей, но, к сожалению, молодая семья распалась и даже маленькая дочь Лея не смогла удержать родителей вместе.

больше по теме Брэдли Купер увез в Диснейлэнд дочь и новую девушку 44-летний актер за одни выходные успел уделить внимание обеим.

После расставания бывшие партнеры поддерживают теплые отношения, а также совместно заботятся о ребенке. Так, в этот раз Купер пришел на выручку Ирине и остался с малышкой, пока она отправилась на Неделю моды в Милан.

Папарацци засняли Брэдли, прогуливающегося по центру Нью-Йорка, с дочерью на руках. Поклонники отметили, что актер отлично выглядит, кроме того, фанатов очень радует, что он избавился от усов, которые, по их мнению, сильно его старили.

Купер с дочерью были одеты почти одинаково — в серые спортивные брюки и белые футболки. На одной из фотографий Лея нежно прижалась к отцовской шее и он улыбается.

Напомним, в то время, как Брэдли исправно выполняет родительские обязанности, Шейк произвела настоящий фурор во время показа Versace. Модель вышла на подиум в ультракоротком открытом платье.