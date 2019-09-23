Дочь Шейк на прогулке отметилась в наряде с героями из русского мультфильма

Сентябрь выдался крайне насыщенным для Ирины Шейк. Ей пришлось много путешествовать, чтобы побывать на Неделях моды в Лондоне, Милане и других городах. За несколько дней, которые она провела в Италии, девушка успела не только произвести фурор на показах Gucci и Versace, но и посетить ряд светских мероприятий. Папарацци несколько раз удалось подловить модель: она гуляла в рубашке оверсайз, а затем пришла на вечеринку в леопардовых ботфортах.

Пока Ирина работала, за Леей приглядывал Брэдли Купер. Несмотря на то, что влюбленные расстались, они проводят равное время со своей наследницей. Однако на днях модель вернулась в Нью-Йорк. Она была замечена на улицах города во время прогулки с малышкой. Шейк предпочла повседневный комфортный образ: спортивные штаны и кроп-топ. А вот ее дочка выглядела ярко и стильно.

Лея была облачена в платье розового цвета с изображением героев русского мультфильма «Маша и медведь». По всей видимости, этот мультик нравится девочке. В руке она держала миниатюрную сумочку в тон наряду. Поклонники предположили, что платье крохе подарила ее бабушка.

Как известно, почти все лето у Шейк гостила ее мама Ольга, которая с удовольствием нянчилась с внучкой. «Отличное платье для ребенка!!! Ира молодец!», «Бабушка подарила», «А мультик стал популярен на весь мир», «Мне кажется, для деток это круто», — прокомментировали образ мамы с дочкой пользователи Сети.

Однако некоторые назвали наряд девочки безвкусным. Они считают, что Шейк, как модель, должна с малых лет прививать дочке чувство стиля. Напомним, что ранее Купер в эфире одной из телепередач спел песню «Антошка». Тогда он рассказал, что смотрит с наследницей русские мультики и они ему нравятся.

А вы какие наряды покупаете своим детям?