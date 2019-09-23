Звездный стиль

Топурия продемонстрировала актуальный брючный костюм в сочетании с кроп-топом

Однако поклонники заподозрили ее в использовании фотошопа.

Топурия продемонстрировала актуальный брючный костюм в сочетании с кроп-топом
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия обладает стройной и подтянутой фигурой. Благодаря генетике певица никогда не весила больше 55 кг. Этим девушка активно пользуется, каждый раз выбирая стильные образы для появления на публике. Порой артистка не боится выглядеть экстравагантно, облачаясь в полупрозрачные платья или наряды из перьев. А вот в обычной жизни солистка группы «А’Студио» любит носить джинсовые шорты и косуху.

А недавно Топурия снялась в модной фотосессии для рекламной кампании. Певица предстала в ярком образе. Она позировала в костюме в розовую полоску в бельевом стиле. К шелковому наряду девушка добавила пояс и кроп-топ черного цвета. Образ завершили массивные сапоги и серьги-кольца. К слову, стоит такой костюм чуть больше 38 тысяч рублей.

Поклонники восхитились снимками. Многие считают Кети иконой стиля. Однако на этот раз нашлись те, кто заподозрил девушку в использовании фотошопа. Им показалось, что талия на фото у певицы слишком узкая. «С фотошопом переборщила», «Что с талией?», «Из серии показалось», «Это все из-за этикетки или чудеса фотошопа?», «Все ребра удалила?» — стали писать пользователи. А вот преданные фанаты одарили артистку комплиментами.

«Бомбический костюмчик», «Такая женственная и неоднозначная», «Вау! Крутяк», «Самая стильная и талантливая», «Восхитительная, Кети!!! Самая-самая красивая!», «Классная расцветка костюмчика! Вам очень идет», — прокомментировали они пост.

фото: instagram.com/keti_one_official/

А вам понравился наряд Кети?

 

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Звездный стильКети ТопурияМодные тренды
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Топурия продемонстрировала актуальный брючный костюм в сочетании с кроп-топом
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