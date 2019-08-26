Звездный стиль

«Новая волна»: Топурия вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье

Певица произвела фурор на фестивале в Сочи.

«Новая волна»: Топурия вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Многие звезды слетелись в Сочи, а все из-за фестиваля «Новая волна», который не первый год организовывает Игорь Крутой. В этом году композитор привез на черноморское побережье свою семью. С самого утра 24 августа начались репетиции. На мероприятии отметились такие артисты, как Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сергей Лазарев и Ани Лорак. Не могла пропустить такое событие и Кети Топурия.

Солистка группы «А’Студио» появилась на красной дорожке 25 августа в необычном салатовом платье собственного бренда. Спереди он смотрелся словно лепесток цветка, а сзади наряд украшал шлейф. Образ певица дополнила крупными золотыми браслетами и сережками-кольцами.

Однако более эффектный наряд Кети припасла на потом. На следующий день артистка произвела фурор на красной дорожке в бордовом полупрозрачном платье в пол с разрезами на юбке. Одно плечо украшал причудливый рукав, напоминающий поле от шляпки. Волосы певица оставила распущенными и сделала выразительный макияж в тон наряду.

Другу Топурии Сергею Лазареву так понравилось ее платье, что он нецензурно выразился в соцсети. Понравился образ и другим коллегам певицы: Наталье Подольской, Анне Седоковой, Глюкозе и Виктории Крутой. Поклонники тоже одарили девушку комплиментами. «Платье просто супер! Осень красиво», «Нереальная», «Инопланетянка воплоти, не иначе, супер!», «Богиня», — отозвались они.

А вам какое-платье певицы понравилось больше?

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Звездный стильКети ТопурияФестиваль "Новая волна-2019"

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«Новая волна»: Топурия вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье
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