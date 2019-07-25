«Жара-2019»: Топурия вышла в свет в прозрачном платье с перьями

Многие звезды слетелись в Баку, а все из-за фестиваля «Жара», который не первый год организовывает Эмин Агаларов. С самого утра 25 июля начались репетиции. Глюкоза предпочла облачиться в алое боди, чтобы находиться на сцене под палящим солнцем ей было комфортнее. Также приехали на фестиваль: Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, Юлия Барановская, Вера Брежнева, Лолита Милявская и другие знаменитости.

больше по теме Глюкоза в красном боди появилась на фестивале «Жара» Певица выбрала весьма откровенный наряд для репетиции.

Появилась на красной дорожке и Кети Топурия. Солистка группы «А’Студио» выбрала для появления на публике яркий образ. Она облачила в прозрачное платье с белыми перьями и вышивкой. Пикантные места были закрыты тканью телесного цвета. Образ певица дополнила алой помадой и стильными прозрачными туфлями. Похоже, что даже самой артистке образ пришелся по душе, так как в нем она устроила целую фотосессию еще до выхода на красную дорожку.

Поклонники пришли в восторг от ее платья. Оно идеально подчеркнуло стройную фигуру Кети. «Вот это наряд», «Платье крутое», «Потрясающая», «Шикарная», «Вау! Кети — просто пожар», «Какая же вы стильная!», » Жар-птица! Очень красиво», — прокомментировали снимки с мероприятия подписчики.

Напомним, что Топурия всегда любила эпатировать публику. Если в обычной жизни она носит джинсы и футболки, то для светских мероприятий всегда выбирает платья или костюмы причудливого кроя. Артистка всегда находится в форме, поэтому любая одежда на ней сидит идеально.

А вам понравился новый образ Топурии?