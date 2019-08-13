Снова влюблена: Топурия завела новый роман

Еще недавно Кэти признавалась, что разочаровалась в мужчинах и хочет побыть одна. Бурный роман певицы с рэпером Гуфом обернулся скандалом. Алексей Долматов изменил возлюбленной с поклонницей из Екатеринбурга. Тем больнее оказалось для Топурии, что информация просочилась в интернет и ее не жалел только ленивый.

Певице потребовался почти год, чтобы прийти в себя. И вот она вновь не одинока. Артистка проводит каникулы в Италии с новым бойфрендом. Артистка поделилась трогательной фотографией, на которой нежно держит за руку нового спутника.

Снимок Кэти сопроводила смайлом в форме сердца, так что сомнений не осталось, что это нечто большее, чем дружеское рукопожатие.

больше по теме Топурия в белом мини-бикини примерила образ спасательницы Малибу Певица отдыхает за границей с дочкой Оливией.

Более того, Кэти познакомила бойфренда со своей 4-летней дочерью Оливией от брака с Львом Гейхманом. Девочка сейчас отдыхает вместе с мамой на море.