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Снова влюблена: Топурия завела новый роман

32-летняя вокалистка группы «А’Студио» отдыхает в Италии с бойфрендом.

Снова влюблена: Топурия завела новый роман
https://www.instagram.com/keti_one_official/

Еще недавно Кэти признавалась, что разочаровалась в мужчинах и хочет побыть одна. Бурный роман певицы с рэпером Гуфом обернулся скандалом. Алексей Долматов изменил возлюбленной с поклонницей из Екатеринбурга. Тем больнее оказалось для Топурии, что информация просочилась в интернет и ее не жалел только ленивый.

Певице потребовался почти год, чтобы прийти в себя. И вот она вновь не одинока. Артистка проводит каникулы в Италии с новым бойфрендом. Артистка поделилась трогательной фотографией, на которой нежно держит за руку нового спутника.

Кэти Топурия
https://www.instagram.com/keti_one_official/

Снимок Кэти сопроводила смайлом в форме сердца, так что сомнений не осталось, что это нечто большее, чем дружеское рукопожатие.

Более того, Кэти познакомила бойфренда со своей 4-летней дочерью Оливией от брака с Львом Гейхманом. Девочка сейчас отдыхает вместе с мамой на море.

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Гуф и Топуриязвездные отношениязвездные романыКэти Топурия

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Снова влюблена: Топурия завела новый роман
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