Топурия устроила фотосессию в белом купальнике грузинского бренда

Кети Топурия в сентябре отметит день рождения. Певице исполнится 33 года, но в это сложно поверить, так как выглядит она гораздо моложе. Девушка может похвастаться идеальной фигурой. При этом артистка не скрывает, что привыкла питаться неправильно, в отличие от многих своих коллег. По словам знаменитости, ее вес никогда не переваливает за 55 килограммов. Она даже балует себя бургерами по ночам.

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В июле Кети решила отдохнуть от работы и отправилась в загородный дом вместе с дочкой Оливией. Первым делом певица устроила фотосессию в белом купальнике. На новом фото она продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Как выяснилось, бикини Топурия выбрала от грузинского бренда Elesi стоимостью всего 50 лари (около 1000 рублей).

Если раньше поклонники критиковали артистку за худобу, то на этот раз ее фигура вызвала у них лишь восторг. «Выглядишь, как всегда, на все 100!», «Красивая Кети», «Всегда крутые купальники!», «Хороша», — прокомментировали пост подписчики. А пока Кети загорает, ее дочка нянчится с морской свинкой. Она выгуливает своего питомца на газоне и кормит травой с рук.

Напомним, что Топурия родилась в Тбилиси. Не так давно она побывала в Цхнети недалеко от грузинской столицы, где устроила вечеринку в честь дня рождения дочки. На празднике также побывал ее бывший муж Лев Гейхман. Пара сохранила хорошие отношения после развода.