Звездный стиль

Внучка Ротару подчеркнула стройные ноги джинсовыми мини-шортами

18-летняя Соня проводит время в Лос-Анджелесе.

Внучка Ротару подчеркнула стройные ноги джинсовыми мини-шортами
Соня Евдокименко. фото: instagram.com/iamsofiaeve/

София Евдокименко, по мнению поклонников, унаследовала красоту своей бабушки Софии Ротару. Девушке сейчас уже 18 лет, но она успела покорить модную индустрию. Юная особа дефилировала на мировых подиумах и снималась для глянца и рекламных проектов. Также она любит путешествовать. Этим летом родственница певицы отдохнула с семьей в Форте-деи-Марми, а потом с друзьями в Портофино.

А вот осенью Соня отправилась в США. Сначала она посетила Нью-Йорк, где делала фото на улицах Манхеттена и в Центральном парке. Теперь она добралась до города, где любят проводить отпуск звезды — Сан-Тропе. Каждый снимок Евдокименко, опубликованный в соцсети, можно помещать в журнал. Она всегда подбирает стильные образы и, как настоящая модель, позирует перед камерой.

На новом фото девушка предстала в белой майке и джинсовых шортах. Она сделала образ более деловым за счет удлиненного жакета персикового цвета. Образ София дополнила белыми кедами. Благодаря наряду она подчеркнула свои стройные и длинные ноги.

«Настроение выходного дня», — написала знаменитость.

Примечательно, что внучка Ротару позировала на фоне магазина Prada. Поклонники восхитились ее летним нарядом и отметили, что с каждым днем девушка только хорошеет. «Восхитительная внешность! Ножки класс», «Красивая невозможно», «С вами захочет поработать любой дизайнер», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в конце лета 72-летняя Ротару выступила в России на конкурсе «Новая волна», чему были рады поклонники звезды. К слову, внучка артистки в прошлом году выпустила дебютную песню. Не исключено, что она пойдет по стопам своей бабушки и свяжет жизнь со сценой.

Как считаете, София-младшая может стать супермоделью?

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внучка Софии РотаруЗвездный стильСоня ЕвдокименкоСофия Ротару
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Внучка Ротару подчеркнула стройные ноги джинсовыми мини-шортами
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