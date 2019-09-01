Внучка Ротару после итальянских каникул улетела в США

18-летняя Соня Евдокименко не скрывает свою страсть к путешествиям. Этим летом девушка побывала в Италии. Как и семья народного артиста России Александра Малинина — внучка Софии Ротару отдохнула в Форте-деи-Марми. Также юная вокалистка наведалась в Портофино. В Instagram Соня публиковала фотоотчёты и пляжные кадры.

Судя по геолокации, внучка Софии Михайловны прервала итальянские каникулы, отправившись в Соединенные Штаты. Так, девушка успела прогуляться по Манхэттену и устроить фотосессию в Хадсон-Ярдс.

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К слову, в еще в марте в Нью-Йорке побывала и невестка Аллы Борисовны. В США 22-летняя Алена Краснова летала вместе с мужем Никитой Пресняковым. По словам модели, она не исключает возможность того, что когда-нибудь они переедут в этот город.

Ранее стало известно о том, что 18-летняя внучка Софии Михайловны строит отношения с французом Марко Дюменилом, пишет «Комсомольская правда». Говоря о характере будущего мужа, Соня призналась, что ей хотелось бы видеть рядом уверенного в себе мужчину с хорошим чувством юмора. При этом девушка заверила, что со всей серьезностью подойдет к вопросу замужества и появления детей.