Внучка Ротару устроила фотосессию в бикини на французском побережье

София Ротару уже через два месяца отпразднует 72-летие. Стоит отметить, что выглядит народная артистка очень молодо для столь зрелого возраста и легко даст фору своим ровесницам. В последнее время она не часто радует поклонников своими выступлениями. Почти все свободное время певица проводит со своими близкими. В прошлом году она провела несколько недель в роскошном отеле на Мальдивах с сестрой Аурикой. Также часто женщина видится со своим сыном Русланом, который подарил ей внуков: Анатолия и Софию.

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Внучка Ротару, по мнению поклонников, унаследовала красоту своей бабушки. Не удивительно, что уже в подростковом возрасте она стала успешно выстраивать карьеру модели. Девушка следит за веяниями моды и всегда облачается в трендовые наряды. Так, недавно она примерила платье-жакет, который в этом году находится на пике популярности. Сейчас София Евдокименко отдыхает во французском Провансе, где и решила устроить фотосессию на фоне живописных пейзажей.

На новых снимках внучка певицы предстала в белом бикини, подчеркнувшем ее стройную фигуру. В кадре девушка сидит на побережье, а ее ноги ласкают волны. «Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня почувствовать себя эмоционально и духовно заряженной», — поделилась София-младшая. Поклонники в очередной раз восхитились красотой девушки. К слову, 18-летняя модель много трудится в спортзале, чтобы не потерять форму.

Многие пророчат ей карьеру супермодели. Но внучка Ротару не исключает, что пойдет по стопам бабушки. В прошлом году девушка выпустила новую песню, но не все оценили по достоинству ее вокальные данные. В личной жизни Софьи-младшей тоже все в порядке. Она встречается с молодым человеком по имени Марко Дюменили, выходцем из состоятельной семьи. Парень окончил бизнес-школу в Лондоне, занимается спортом, посещает светские мероприятия и много путешествует по миру.