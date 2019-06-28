ЗВЕЗДЫ

Внучка Ротару устроила фотосессию в бикини на французском побережье

18-летняя София-младшая продемонстрировала всю красоту своей фигуры.

Внучка Ротару устроила фотосессию в бикини на французском побережье
София Ротару-младшая. фото: instagram.com/iamsofiaeve/

София Ротару уже через два месяца отпразднует 72-летие. Стоит отметить, что выглядит народная артистка очень молодо для столь зрелого возраста и легко даст фору своим ровесницам. В последнее время она не часто радует поклонников своими выступлениями. Почти все свободное время певица проводит со своими близкими. В прошлом году она провела несколько недель в роскошном отеле на Мальдивах с сестрой Аурикой. Также часто женщина видится со своим сыном Русланом, который подарил ей внуков: Анатолия и Софию.

Внучка Ротару, по мнению поклонников, унаследовала красоту своей бабушки. Не удивительно, что уже в подростковом возрасте она стала успешно выстраивать карьеру модели. Девушка следит за веяниями моды и всегда облачается в трендовые наряды. Так, недавно она примерила платье-жакет, который в этом году находится на пике популярности. Сейчас София Евдокименко отдыхает во французском Провансе, где и решила устроить фотосессию на фоне живописных пейзажей.

На новых снимках внучка певицы предстала в белом бикини, подчеркнувшем ее стройную фигуру. В кадре девушка сидит на побережье, а ее ноги ласкают волны. «Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня почувствовать себя эмоционально и духовно заряженной», — поделилась София-младшая. Поклонники в очередной раз восхитились красотой девушки. К слову, 18-летняя модель много трудится в спортзале, чтобы не потерять форму.

Многие пророчат ей карьеру супермодели. Но внучка Ротару не исключает, что пойдет по стопам бабушки. В прошлом году девушка выпустила новую песню, но не все оценили по достоинству ее вокальные данные. В личной жизни Софьи-младшей тоже все в порядке. Она встречается с молодым человеком по имени Марко Дюменили, выходцем из состоятельной семьи. Парень окончил бизнес-школу в Лондоне, занимается спортом, посещает светские мероприятия и много путешествует по миру.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внучка Софии РотаруСофия ЕвдокименкоСофия РотаруФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Внучка Ротару устроила фотосессию в бикини на французском побережье
Интересно?
Поделись с друзьями: