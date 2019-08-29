Звездный стиль

София Ротару в платье с изумрудными вставками и жакете выступила в Сочи

Певица впервые за долгое время приехала в Россию и посетила конкурс «Новая волна».

София Ротару в платье с изумрудными вставками и жакете выступила в Сочи
София Ротару. фото: globallookpress.com

София Ротару этим летом отдохнула в Ялте со своей семьей. Именно там она отпраздновала свое 72-летие. Певица предпочла провести столь знаменательный день с сыном Русланом и внуками Анатолием и Софией. А вскоре стало известно, что артистка возобновит концерты в России. 28 августа она приехала в Сочи на конкурс «Новая волна», куда ее пригласил Игорь Крутой. Приезд «хуторянки» вызвал настоящий ажиотаж.

Певица выглядела похорошевшей. Помощники сопровождали Ротару и несли подаренные ей цветы. Общаться с прессой она не стала, а лишь призналась, что волновалась перед выступлением. На вечере премьер она представила свою новую композицию «Вечные небеса». Лирическая баллада понравилась публике. На сцене София Михайловна появилась в ярком стиле. Она блистала в длинном черном платье с изумрудными вставками. Принт придал игривости образу. Поверх платья артистка надела черный жакет на молнии. Наряд она дополнила босоножками на каблуке. Волосы звезда предпочла оставить распущенными и нанести неброский макияж на лицо.

София Ротару в Сочи. фото
София Ротару в Сочи. фото: кадр с трансляции концерта на канале «Россия-1»

Поклонники восхитись тем, как выглядит Ротару в столь зрелом возрасте. «София — любовь сквозь годы…», «Песня классная!!! София Ротару выглядит прекрасно!», «Великая! Браво!» — прокомментировали выступление звезды пользователи Сети.

Напомним, ранее артистка отказалась выступать в России из-за сложной политической обстановки на Украине. Она опасалась гнева украинских радикалов. Однако спустя девять месяцев София Михайловна изменила свое решение и порадовала российскую публику своим выступлением. Стоит отметить, что внучка певицы, 18-летняя Соня, в прошлом году выпустила дебютную песню. Не исключено, что она пойдет по стопам своей бабушки и свяжет жизнь со сценой.

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Звездный стильКонкурс "Новая волна"мода и стильмодный принтСофия РотаруФестиваль "Новая волна-2019"

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София Ротару в платье с изумрудными вставками и жакете выступила в Сочи
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