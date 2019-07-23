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Внучка Ротару отправилась в Италию вслед за Устиньей Малининой

Девушка остановилась в живописном курортном городке Форте-деи-Марми.

Внучка Ротару отправилась в Италию вслед за Устиньей Малининой
Соня Евдокименко отдыхает в Италии (Фото: Instagram.com/iamsofiaeve)

18-летняя внучка певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко — не скрывает свою любовь к путешествиям. На личной страничке в Instagram наследница украинской исполнительницы уже делилась кадрами своей поездки во Францию. Девушка посетила Париж, устроив импровизированную фотосессию возле Эйфелевой башни.

Свои июльские каникулы Соня решила провести в Италии. Внучка Софии Михайловны опубликовала в микроблоге свежий портретный снимок. Для выхода в свет девушка выбрала легкий сарафан на бретельках, отдав предпочтение трендовой пастельной палитре и цветочному принту.

Примечательно, что на время отдыха девушка обосновалась в живописном местечке Форте-деи-Марми, последовав выбору Устиньи Малининой и ее семьи. Дочка народного артиста России отдыхала на этом курорте вместе с близкими еще в середине июня. В своем Instagram наследница Александра и Эммы Малининых делилась пляжными кадрами. Устинья предпочитает путешествовать вместе с родителями и домашними питомцами. Девушка не пропускает занятия по вокалу даже на каникулах.

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Внучка Ротару отправилась в Италию вслед за Устиньей Малининой
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